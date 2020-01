Bettiol reageert op prikje van Evenepoel: “Niemand liet me zomaar rijden in de Ronde van Vlaanderen” ABD/GVS

12 januari 2020

07u30 0 Wielrennen Alberto Bettiol (26) laat niet met zich sollen. De Ronde van Vlaanderen-winnaar van vorig jaar heeft zijn bedenkingen bij de sneer van Remco Evenepoel. Het supertalent van Deceuninck-Quick.Step vond het niet proper hoe Bettiol na zijn zege in de Ronde van Vlaanderen de ‘Wolfpack’ uitdaagde. “We zullen hem niet meer laten rijden”, zei Evenepoel drie weken geleden. Bettiol countert: “Niemand heeft me laten rijden.”

Het was een grote verrassing toen Alberto Bettiol afgelopen seizoen de Ronde van Vlaanderen op z’n naam schreef. Maar niet alleen zijn winst, ook z’n eerste reactie achteraf ging over de tongen. “Waar is Quick.Step?!”, riep hij na zijn triomftocht in alle euforie op de ploegbus van EF Education First - beelden die snel viraal gingen.

Remco Evenepoel kwam vorige maand in een speciale uitzending van Vive Le Vélo terug op de sneer van Bettiol. “Het was niet proper dat hij onze ploeg heeft uitgedaagd”, stelde Evenepoel. “Wij hadden alles gewonnen, maar toch moest hij zoiets roepen. We zullen ons daar niets van aantrekken. (lacht) Maar als Bettiol in de koers nog eens probeert weg te rijden, zullen we hem niet meer laten gaan.”

Complimenten van Lefevere

Het woord is opnieuw aan de 26-jarige Italiaan. In een reactie aan tuttobiciweb.it geeft hij zijn versie van de feiten. “Mijn uitspraak is een eigen leven beginnen leiden op sociale media. Toen ik dat opmerkte, belde ik meteen naar Patrick Lefevere. Ik bood mijn verontschuldigingen aan, en die heeft hij geaccepteerd. Hij begreep dat het niet slecht bedoeld was. Hij stelde mij gerust dat de zaak daarbij gesloten was én hij feliciteerde mij met de overwinning. Dat was één van de mooiste momenten die dag: complimenten van Lefevere krijg je niet zomaar.”

Met de kritiek van Evenepoel kan Bettiol dan ook niet zomaar leven. “Dat deed pijn. Niemand liet me zomaar rijden. Er worden echt geen cadeaus uitgedeeld in de Ronde van Vlaanderen. Ach , ik blijf er rustig onder, ook omwille van wat Lefevere me zei. Maar ik wil Remco eraan herinneren dat ze mij altijd hebben geleerd om koersen te winnen, niet om iemand te doen verliezen. Ik wil deze zaak dan ook afsluiten.”