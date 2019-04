Bettiol na winst in de Ronde: “Ik deed mijn ogen dicht en zette gewoon vol aan” JH

07 april 2019

17u29

Bron: Sporza 0 Ronde van Vlaanderen Ook de verrassende winnaar Alberto Bettiol kon moeilijk vatten wat er gebeurd is. De 25-jarige Italiaan gaf zijn eerste reactie na de overwinning bij Sporza: “Ik deed mijn ogen dicht en zette gewoon vol aan”.

Alberto Bettiol reed tot eenieders verbazing weg op de laatste Oude Kwaremont. De Italiaan versnelde uit de groep der favorieten en daar kon niemand volgen. Greg Van Avermaet moest als laatste passen. Bettiol kwam alleen aan de voet van de Paterberg en hield het vol tot aan de meet in Oudenaarde. “Ik kan het nog altijd niet geloven. Dit is mijn eerste overwinning als prof”, begon Bettiol zijn verhaal.

“Ik weet niet hoe ik het gedaan heb, maar ik voelde me goed op de Kwaremont. Ik deed mijn ogen dicht en ging gewoon”, vertelde de Italiaan. “Ik had meteen een groot gat. In de auto zeiden ze dat ik moest blijven voortrijden. Op de Paterberg verloor ik niet veel tijd, maar de laatste 14km waren de langste van mijn leven. Ik wist dat Langeveld voor mij afstopte en Sep Vanmarcke deed het ook geweldig, zo’n goede renner die voor mij werkt, dat is fantastisch. De ploeg heeft het gewoon fantastisch gedaan”, sloot Bettiol zijn eerste reactie af.