Betsema liep tegen dopinglamp door vervuild supplement: “Deze nachtmerrie wens ik niemand toe” MG/GVS

21 januari 2020

14u23 4 Wielrennen Denise Betsema legde een positieve dopingplas af door een vervuild supplement dat ze bij een Belgische apotheker liet maken. Dat vertelde de 26-jarige Nederlandse zopas op een persconferentie, daags nadat bekend geraakte dat ze van de Internationale Wielerunie (UCI) groen licht krijgt om te crossen.

Flashback naar 5 april 2019. Toen raakte bekend dat veldrijdster Denise Betsema tot tweemaal toe positief had getest op anabole steroïden. De B-stalen van de Nederlandse uit Texel bevestigden die vaststelling. Marlux-Bingoal zette Betsema meteen op non-actief. Sindsdien reed ze geen cross meer, maar aan die periode komt nu een eind.

Volgens de UCI heeft Betsema nooit de intentie gehad om doping te gebruiken. De verantwoordelijkheid zou liggen bij een apotheker uit België die Betsema een vervuild supplement verschafte. Concreet zou er sprake zijn geweest van een vervuiling van 0,37 procent DHEA, in de volksmond bekend als androstenolone.

Volgens Betsema’s advocaat Johnny Maesschalk is daarmee aangetoond dat “er geen enkele intentionaliteit was om doping te geruiken.” Een verdediging die de UCI aanvaardde op 17 januari 2020. Maar omdat een atlete verantwoordelijk is voor wat er in haar lichaam zit, zag de Wielerunie zich wel genoodzaakt een minimumschorsing van 6 maanden met terugwerkende kracht op te leggen.

Beslist werd om die schorsing te laten ingaan vanaf 5 april 2019. In principe is de Nederlandse nu dus weer vrij om te crossen. Nu zaterdag start ze al opnieuw in de Kasteelcross van Zonnebeke. “Ik wil niet van Denise een nieuwe Jean-Marc Bosman maken en proberen het systeem onderuit te halen”, aldus Maesschalk. Het slotwoord was voor Betsema zelf: “Deze nachtmerrie wens ik niemand toe.”