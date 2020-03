Betrapte Franse renster zegt epo te hebben gebruikt onder invloed van Belgische manager ODBS

08 maart 2020

23u11

Bron: Belga 1 Wielrennen De Franse wielrenster Marion Sicot, die in juni 2019 positief testte op epo, heeft op de Franse tv verklaard doping te hebben gebruikt om betere prestaties te kunnen leveren en zo te worden gerust gelaten door Marc Bracke, de algemeen manager van haar toenmalig team Doltcini-Van Eyck Sport. De voorzitter van de Franse wielerbond vroeg de UCI begin dit jaar een onderzoek te starten. Volgens de Franse krant Le Monde zou die eind februari effectief een onderzoek hebben opgestart na getuigenissen van andere leden van het team.

De 31-jarige Sicot legde haar positieve test af op 27 juni 2019 na het Frans kampioenschap tijdrijden, waarin ze als tiende eindigde. “Ik zat op dat moment zo diep dat ik besloten heb om het risico te nemen”, verklaarde Sicot zondag. “Eind mei bestelde ik tien flesjes epo op internet. Ik wilde mijn sportdirecteur Marc Bracke een prestatie tonen, waardoor hij mij als evenwaardig aanschouwde als de andere meisjes en waardoor ik in het team kon blijven. Ik hoopte zo ook dat hij mij zou gerust laten.”

“Ik spoot de epo op 24 juni in”, ging Sicot verder. “En op 18 juli kreeg ik te horen dat ik positief had getest.”

Sicot kwam in 2018 binnen bij het team van Doltcini-Van Eyck. Ze had er officieel een contract als onafhankelijk renster, maar verklaarde zondag “enkel haar onkosten terugbetaald te krijgen”. “En eigenlijk zelfs dat niet”, aldus Sicot. “Ik kreeg enkel mijn trein- en vliegtuigtickets terugbetaald.” Sportdirecteur Marc Bracke ontkende deze gang van zaken bij Stade 2, een programma op de Franse openbare omroep.

Sicot verklaarde dat de maanden voor haar positieve dopingtest haar relatie met Bracke zienderogen slechter werd. “Vanaf november 2018 vroeg hij me om foto’s in mijn ondergoed door te sturen, zodat hij zo mijn gewicht kon controleren”, aldus Sicot. Bracke erkende bij Stade 2 om zulke foto’s te hebben gevraagd.

“Dit gebeurde soms tot twee maal per week”, vervolgde Sicot. Indien ik de foto’s niet stuurde, zou ik in het begin van het seizoen geen wedstrijden mogen rijden, zei hij. In de weken die volgden vroeg hij ook foto’s in string. Daar ben ik niet op ingegaan.”

“Zonder al deze gebeurtenissen zou ik nooit geprobeerd hebben mijn prestaties te verbeteren met epo”, besloot de Française. “Ik erken mijn fout en verwacht een zware schorsing. Maar ik hoop dat door deze omstandigheden uit te leggen de straf toch iets lichter zal zijn.”