Bernal slaat dubbelslag in Route d’Occitanie, Froome eindigt op meer dan vijf minuten SVL

03 augustus 2020

17u31 0 Wielrennen Egan Bernal (Ineos) heeft zwaar uitgehaald in de derde etappe van de Franse Route d’Occitanie. De Colombiaanse Tourwinnaar zette de zware rit in de Pyreneeën naar zijn hand en kwam bergop solo aan. Bernal is ook de nieuwe leider in het klassement. Ex-ploegmaat Chris Froome finishte op meer dan vijf minuten.

Ruim drie weken voor de start van de Tour heeft Egan Bernal de machtsverhoudingen duidelijk gemaakt in de Route d’Occitanie. In een zware bergrit in de Pyreneeën finishte hij solo op de Col de Beyrède. Ineos scoorde bovendien een één-tweetje, want de Rus Pavel Sivakov eindigde tweede op tien seconden van Bernal. Andere grote namen als Thibaut Pinot, Bauke Mollema, Richie Porte en Romain Bardet kwamen allemaal meer dan één minuut na Bernal boven.

De grootste verrassing in negatieve zin was echter Chris Froome. De kersverse kopman van Israel Start-Up Nation finishte als 34ste, op meer dan vijf minuten van zijn voormalige ploegmaat bij Ineos. Froome aast vanaf eind deze maand op zijn historische vijfde Tourzege, maar moet duidelijk nog op zoek naar zijn beste vorm. De Route d’Occitanie eindigt morgen met een heuvelachtige etappe.

STAGE WIN! @EganBernal wins stage three of #RDO2020 and takes the overall race lead! pic.twitter.com/vs40q7FmBV Team INEOS(@ TeamINEOS) link

Lees ook: Onze chef wielrennen: “Evenepoel is meer Ronaldo dan Schotte. Niet zoals Van Aert uit klei en modder opgetrokken”