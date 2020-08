Bernal pakt eindzege in Route d'Occitanie, slotrit voor Cosnefroy GVS

04 augustus 2020

17u13 0 Wielrennen De Colombiaan Egan Bernal (Team Ineos) heeft de eindzege in de Franse vierdaagse rittenkoers Route d'Occitanie (cat. 2.1) niet meer uit handen gegeven. De Fransman Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale) schreef de slotrit op zijn naam met een late aanval in de heuvelachtige slotfase.

Daags na hun 1-2 in de koninginnenetappe, met Bernal en Pavel Sivakov, hield het Britse Team Ineos tijdens de start van de slotetappe van 195 kilometer tussen Lectoure en Rocamadour een hommage aan hun betreurde ploegleider Nicolas Portal. De ex-renner was afkomstig uit de streek en werd herdacht met een lang applaus, met de aanwezigheid van onder meer Tourbaas Christian Prudhomme en de renners van Ineos op de eerste rij van het peloton.

Nico. pic.twitter.com/ftJU4cZ7am La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi(@ RouteOccitanie) link

Door de vele heuvels onderweg en de grote tijdsverschillen in het klassement zagen de aanvallers kansen in de slotrit. Na een razendsnelle beginfase slaagden elf renners, zonder Belgen en zonder vertegenwoordigers uit de top 20 van het klassement, erin weg te rijden uit het peloton. Achter hun rug liet Ineos de eindzege van Bernal niet in gevaar komen door de voorsprong onder de drie minuten te houden. In de kopgroep bleek de Italiaan Fausto Masnada de sterkste, maar hij werd in de stekelige slotfase toch nog overspoeld door verschillende prikken in het peloton. De 24-jarige Cosnefroy wipte op de steile slothelling naar de zege met twee seconden voorsprong op de Nederlander Bauke Mollema (Trek-Segafredo) en de Fransman Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).

De 23-jarige Bernal finishte als vierde in de rit en behield zo in het eindklassement zijn voorsprong op de nummers 2 en 3, de Russen Sivakov en Aleksandr Vlasov. Bernal volgt op het palmares van de Route d'Occitanie de Spanjaard Alejandro Valverde op. Vrijdag wordt de uittredende Tourwinnaar al aan de start verwacht van zijn volgende Franse rittenkoers in de voorbereiding op de Ronde van Frankrijk: de driedaagse Ronde van de Ain (cat. 2.1).

Lees ook: Urinedouches, bijna van de fiets geduwd en op training van de weg gemaaid: hoe Chris Froome al jaren persona non grata is op de Franse wegen

🏁🎥500m de l'arrivée ! Tous les coureurs sont à l'arrachée dans les ruelles de #Rocamadour ! Le vainqueur sera connu dans quelques secondes #RDO2020 pic.twitter.com/O6xJsvEFbu La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi(@ RouteOccitanie) link