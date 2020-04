Bernal kan dankzij gunstmaatregel gemeentebestuur weer op de weg trainen, Quintana moet nog binnen blijven in Colombia DMM

27 april 2020

15u07

Bron: L'Équipe 0 Wielrennen Egan Arley Bernal (23) mag weer de buitenlucht opzoeken om te trainen. De winnaar van de Tour in 2019 kreeg een gunstmaatregel van zijn burgemeester in Colombia, weet L’Équipe.

Ook in Colombia is de samenleving sinds het uitbreken van het coronavirus in een lockdown terecht gekomen. De maatregelen zijn er min of meer hetzelfde als hier, met uitzondering dat er niet buiten mag gesport worden. De Colombiaanse regering maakte vorige week bekend dat de situatie er nog tot minstens 11 mei zo zal blijven uitzien. Een probleem natuurlijk voor renners als Egan Bernal, Nairo Quintana en Rigoberto Uran.

Voor die eerste is er intussen wel beterschap. Wilson Leonar Garcia, de burgemeester van Zipaquira, de gemeente waar Bernal woont, stemde toe om de Tourwinnaar van 2019 samen met nog enkele plaatselijke profrenners een gunstmaatregel te verlenen. Bernal mag vanaf vandaag tussen vijf en acht uur ‘s ochtends naar buiten om op de weg te trainen.

Er is wel een voorwaarde aan de gunst verbonden. Bernal moet individueel rijden en binnen de stadsgrenzen van Zipaquira blijven. De Colombiaanse gemeente even ten noorden van hoofdstad Bogota heeft een oppervlakte van 197 vierkante kilometer. Ter referentie de oppervlakte van de stad Antwerpen bedraagt net iets meer dan 200 vierkante kilometer.

Volgens L’Équipe nam Bernal vandaag al gebruik van de gunstmaatregel. Ook stadsgenoten Brandon Rivera (Team INEOS), Camilo Castiblanco (Team Illuminate), Diego Vasquez (Colnago CM) en Diyer Rincon (Focus Team VTT) mogen weer de weg op. Andere Colombiaanse profs als Nairo Quintana, Sergio Higuita en Rigoberto Uran moeten wel nu binnen blijven van hun gemeentelijke besturen. Zij proberen de conditie te onderhouden op fietsrollen.

Lees ook:

Tien dingen die u nog niet wist over Egan Bernal, de bescheiden berggeit die vandaag de Tour wint