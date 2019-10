Bernal gecharmeerd door Giro, "maar de ploeg beslist” TLB

28 oktober 2019

09u08 0 Wielrennen “Een zeer speciaal parcours.” Dat zegt Tourwinnaar Egan Bernal over de Giro van 2020. Of hij er aan de start zal staan, weet de Colombiaan nog niet. Wat Bernal wél al zeker weet, is dat hij naar Monaco verhuist.

Bernal was de voorbije dagen in Japan, voor het Criterium van Saitama. Met de verzamelde wereldpers had hij het daar over zijn plannen voor volgend jaar. De Tourwinnaar weet nog niet welke grote rondes hij precies zal rijden. Giro, Tour, Vuelta of een combinatie van twee rondes. “Uiteraard wil ik de Tour wel rijden en mijn titel verdedigen. Maar ook voor de Giro en de Vuelta heb ik veel respect.”

Het parcours van de Giro werd vorige week voorgesteld. De hoofdlijnen: drie individuele tijdritten - goed voor 58,5 kilometer -, tien ritten van meer dan 200 kilometer en flink wat klimwerk. “Een zeer speciaal parcours”, zegt Bernal erover. “De drie tijdritten... dat is iets moeilijker voor mij. Zeker ook omdat de laatste op de slotdag gereden wordt. Anderzijds zijn er ook veel lange etappes en dat heb ik wel graag, net zoals veel lange beklimmingen. In de Tour zijn de etappes volgend jaar korter en heb je veel korte, explosieve hellingen.”

Twee grote rondes?

In zijn eerste twee seizoenen bij Sky/Ineos hield Bernal het telkens bij één grote ronde per seizoen - de Tour. Dat zou komend seizoen dus wel eens anders kunnen zijn. “Ik kan nu nog niet zeggen welk parcours me het beste ligt. Ik keer graag terug naar de Tour, maar ik wil er ook wel in de Giro zijn. De ploeg zal daarin een beslissing maken, zij hebben daarin meer expertise.”

Bernal zou er ook geen probleem mee hebben om in dienst van Froome te rijden in de Tour. “Het zou een eer zijn om hem te helpen om zijn vijfde Tour te winnen. Onze relatie is goed, ook met Thomas.”

Net als Froome, Thomas en Michal Kwiatkowski gaat Bernal binnenkort in Monaco wonen. “Op dit moment woon ik nog in Andorra, maar ik verhuis binnenkort naar Monaco”, vertelde de Colombiaan aan persagentschap Belga. Van het ene belastingparadijs naar het andere, dus.