Bernal eert Lambrecht bij thuiskomst in Colombia: “Het maakt me heel verdrietig” DMM

07 augustus 2019

22u15 0 Wielrennen Anderhalve week na zijn allereerste Tourzege is Egan Bernal opnieuw in Colombia. De 22-jarige Ineosrenner kreeg een enthousiaste ontvangst in zijn thuisstad Zipaquira.

“Ik ben heel trots dat ik de gele trui mee naar Colombia en Zipaquira kan brengen”, vertelde Bernal. “Het was een droom ooit de Tour de France te winnen. Ik heb het gedaan. Als je iets graag doet, is alles mogelijk.” Bernal kroonde zich op 28 juli tot eerste Zuid-Amerikaanse winnaar van La Grande Boucle. Hij is tevens de jongste naoorlogse laureaat van de Tour.

“Welkom kampioen”, zei burgemeester Luis Alfonso Rodriguez Valbuena voor het feest losbarstte in Zipaquira, een stadje ten noorden van hoofdstad Bogota. “We zijn heel trots op jou. Niet alleen omdat je een uitstekend renner bent, maar ook omdat je een mooi mens bent.”

Dat toonde Bernal ook na de minuut stilte die ter nagedachtenis van Bjorg Lambrecht werd gehouden. “Bjorg was een renner die ik vaak tegenkwam in mijn carrière. In de Ronde van de Toekomst werd hij tweede toen ik won. De manier waarop hij is gestorven, komt heel dichtbij. Het is moeilijk te aanvaarden en dat maakt me verdrietig.”