Beresterke Tratnik sneuvelt met de meet in zicht, Bonifazio sprint verrassend naar overwinning SVBM

12 maart 2020

16u22 1 Parijs-Nice Niccolo Bonifazio (Total Direct Energie) heeft de vijfde rit in Parijs-Nice gewonnen. De Italiaan knalde vlak voor de meet over vroege vluchter Tratnik. Ivan Garcia Cortina (Bahrain-McLaren) moest vrede nemen met de tweede plaats, Peter Sagan (BORA-hansgrohe) strandde op plaats drie. Leider Schachmann kwam niet in de problemen en behoudt het geel.

De langste etappe in de Koers naar de Zon leek op papier een eerste mogelijkheid voor een lange vlucht, maar al snel bleek dat de sprintersploegen de boel stevig onder controle hadden. Nochtans trokken vier interessante namen ten aanval: Ryan Mullen, Jan Tratnik, Alexis Gougeard en Anthony Turgis, die onderweg alle bergpunten opraapte.

Het kwartet kreeg een maximale voorsprong van 7 minuten. Intussen knepen Oliver Naesen en Pascal Ackermann vroegtijdig dicht - beide renners kampen met maagproblemen. Naesen zou geen last hebben van koorts. In het peloton knapten BORA-hansgrohe, Lotto Soudal, NTT en Cofidis het leeuwendeel van het werk op.

Alles wees op een massasprint, maar Deceuninck-Quick.Step had andere plannen. Julian Alaphilippe raakte niet weg, Bob Jungels en Kasper Asgreen kregen wel een kloofje. Jasper Stuyven, Pello Bilbao en Nikias Arndt pikten hun wagonnetje aan. Ze trokken even op avontuur, maar werden weer ingelopen door de meute. Ewan kreeg dan weer af te rekenen met mechanische pech, niet de eerste keer deze Parijs-Nice.

Gougeard en Tratnik reden op dat moment nog steeds samen voorop, tot Tratnik de Fransman uit het wiel kletste. De tijdritspecialist moest 7 kilometer alleen stand houden. Het leek vechten tegen de bierkaai, maar de Sloveen was beresterk. De hardrijder van Bahrain-McLaren strandde uiteindelijk met de streep in zicht. Niccolo Bonifazio had de vinnigste sprint in huis en won de rit voor Cortina en Sagan. Maximilian Schachmann werd niet in verlegenheid gebracht en blijft leider.