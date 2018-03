Beresterke Lampaert schenkt Quick.Step nieuwe zege in Dwars door Vlaanderen XC

28 maart 2018

16u40 44 Wielrennen Yves Lampaert heeft net zoals vorig jaar Dwars door Vlaanderen gewonnen. De West-Vlaming van Quick.Step Floors verschalkte zijn metgezellen met een aanval in de slotkilometer. Mike Teunissen won de sprint voor de tweede plek, Sep Vanmarcke mocht als derde mee op het podium.

Dwars door Vlaanderen, dat sinds vorig jaar het label WorldTour draagt, nam de datum van de Driedaagse De Panne in als ‘opwarmer’ voor de Ronde van Vlaanderen. Onder meer Greg Van Avermaet, Niki Terpstra, Tiesj Benoot, Oliver Naesen, Yves Lampaert, Wout van Aert en Sep Vanmarcke verschenen aan de start. Nog één keer de benen testen voor zondag. De wedstrijd werd tevens in een ander kleedje gestoken. Geen 200 kilometer meer, maar nog slechts 181. Daarnaast werden zware kuitenbijters als de Oude Kwaremont en Paterberg uit het parcours gehouden.

Opgave Naesen en valpartij Van Aert

Door de snelle openingsfase waren de tickets voor de vroege vlucht allerminst goedkoop in deze vernieuwde Dwars door Vlaanderen. Sterker nog: enkel Luke Rowe wist zich na een kleine honderd kilometer eventjes af te zonderen van de grote meute. Intussen smakte Oliver Naesen in het peloton tegen het asfalt. De Belgische kampioen had last aan de knie en gaf er uit voorzorg de brui aan.

Niet veel later opnieuw opschudding in het peloton. Wout van Aert knalde tegen een seingever en belandde prompt in de gracht. De wereldkampioen uit het veld krabbelde snel overeind, maar raakte nadien nooit meer in de voorposten van het peloton. Jammer. Zondag meer geluk?

Op de Taaienberg begon de finale pas écht. Zdenek Stybar ontbond z’n duivels, terwijl onder meer Greg Van Avermaet, Sep Vanmarcke én Alejandro Valverde in zijn spoor volgden. Die laatste voelde zich in z’n sas. 'El Imbatido' plaatste zelfs een demarrage op de Kruisberg, waarna een interessante kopgroep zich afzonderde. Elf renners doken de finale in: Van Avermaet, Lampaert, Stybar, Moscon, Degenkolb, Hagen, Valverde, Pedersen, Martin, Vanmarcke en Benoot. Terpstra had de slag gemist.

Vanmarcke en Lampaert mee met juiste kopgroep

Maar de Nederlander van Quick.Step Floors kwam dankzij de harde werken van LottoNL-Jumbo opnieuw voorin aansluiten. En nét wanneer die hergroepering tot stand kwam, voerde Benoot op de Knokteberg een stevige versnelling door. Enkel Van Avermaet kon mee, al bleef ook dat duo niet voorop. De volgende aanval bleek wél de goede. Op de Knokteberg ging Vanmarcke ervandoor. Lampaert, Teunissen, Pedersen en Boasson Hagen schoven mee.

Het vijftal reed een mooie bonus bij elkaar. Zij gingen onder elkaar uitmaken wie Dwars door Vlaanderen op z'n palmares zou zetten. Een sprint met z'n vijven in Waregem? Neen. Lampaert had in de slotkilometer nog een versnelling in petto, waarna z’n metgezellen even naar elkaar loerden. Cruciaal, want de West-Vlaming was vertrokken. Lampaert volgde op die manier zichzelf op, Teunissen won de sprint voor de tweede plek. Sep Vanmarcke veroverde de laatste podiumplek. Hagen en Pedersen maakten de top vijf compleet.

