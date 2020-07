Beperktere publiekszones in koers? “Bepaalde stroken van de helling hadden we misschien moeten afsluiten” Redactie

06 juli 2020

20u12

De Belgische Wielerbond gaat nauwer toezien op de publiekszones bij wielerwedstrijden. Dat is de conclusie na de eerste profkoers sinds de coronacrisis zondag in Rotselaar. De bond toonde zich best tevreden na die eerste test, al stond er op sommige plaatsen toch nog veel publiek zoals aan de aankomstzone en op de hellingen. Daar wil de bond bij volgende koersen extra op toezien, zo zegt de directeur van Belgian Cycling Jos Smets.