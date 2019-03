Benoot voelt zich klaar voor Strade Bianche: “Nooit getwijfeld over deelname” Redactie

08 maart 2019

19u39

Bron: Belga 0 Wielrennen Tiesj Benoot (Lotto Soudal) start morgen als titelverdediger in de Strade Bianche. Het levert hem geen extra stress op. "Neen", klonk het in Siena. "Het is niet dat je een trui verliest. Je start gewoon opnieuw die wedstrijd, maar je naam blijft wel op die erelijst."

Titelverdediger Benoot moest samen met Anna van der Breggen opdraven op het traditionele persmoment vooraf aan de koers. Na eerste enkele verplichte plaatjes, op het Piazza del Campo waar hij verder ook moest poseren voor heel wat selfies, kwam hij aan het woord op het persmoment. "Ik heb nooit getwijfeld over mijn deelname", zei hij. "Ik ben al veel harder gevallen dan vorige week in de Omloop. Natuurlijk, het was even vloeken en het was vervelend meteen na de koers, zeker omdat het op mijn knie was waar ik al een litteken had van de Vuelta, maar de pijn viel al bij al nog mee. De dokter heeft goed werk geleverd, alles is goed hersteld. De impact was niet zo groot. Die wonde moet uiteraard helen, maar sinds maandag voel ik me alweer in orde. Ik kon de nodige trainingen afwerken en ik had ook vandaag op de verkenning geen last. Het mag in principe geen excuus zijn voor de wedstrijd van zaterdag, al is een week voor een koers vallen natuurlijk nooit een voordeel."

De conditie is naar eigen zeggen goed. "Als je hier wil winnen, moet je top zijn, honderd procent. Dit is een WorldTour-koers. Je kan hier niet half aan de start staan en ik heb er heel veel goesting in. De voorbije dagen is er veel teruggeblikt op mijn overwinning van vorig jaar, het is tijd om te koersen. Ik kijk ernaar uit met gezonde spanning, zoals altijd voor een grote koers. Vorige week voelde ik me al goed in de Omloop, die conditie kan niet verdwenen zijn."

"Alaphilippe en Stybar zijn voor mij de grote favorieten", bekende Benoot. "Stybar heeft een uitstekende vorm getoond vorige week en won hier al in 2015. Hij was ook crosser in het verleden en hij is beter dan hij ooit geweest is. Alaphilippe vindt hier een wedstrijd die op zijn lijf geschreven is: hij is technisch, kan zeer goed sturen en ik denk niet dat het een rol zal spelen dat hij hier nog niet gereden heeft. Natuurlijk zijn er nog andere namen waar je rekening mee moet houden: Greg Van Avermaet bijvoorbeeld om maar één naam te noemen en zelf acht ik me ook niet kansloos, maar ik besef natuurlijk wel dat het heel moeilijk zal zijn om opnieuw te winnen. Voor het team is het ook een voordeel dat Tim Wellens er nu ook bij is. Hij werd hier al eens derde, hij kan hier goed koersen.”