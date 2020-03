Benoot: “Tweede plek is boven de verwachtingen. Zeker als je ziet welke renners achter mij eindigen” XC

14 maart 2020

17u08

Bron: VTM 4 Wielrennen Tiesj Benoot finishte vandaag als tweede in de slotrit van Parijs-Nice én kwam net tekort om de eindzege van Maximilian Schachmann af te snoepen. “En nu? Een pintje drinken met de vrienden.”

“Ik heb alles of niets gespeeld”, begon Benoot zijn relaas. “Uiteindelijk liepen de benen leeg. Die tweede plaats is mijn plek vandaag”, aldus de Belg, die ook tweede in het klassement eindigde. “Dat is toch een beetje boven de verwachtingen, zeker als je ziet welke renners achter mij finishen. En ik heb mezelf het meest verrast in de tijdrit.”

“Dat het seizoen nu even stopt, is frustrerend voor iedereen. Ik heb nog een heel mooie week gehad. Ik ben dus iets meer op mijn gemak dan de andere renners. Wat nu? Ik ga in België een pintje drinken met de vrienden. Thuis wel, want de cafés zijn toe. Veel meer kan ik niet doen. Het is een beetje zoals midden oktober na het seizoen, maar dan in maart.”

Eindstand Parijs-Nice (top 10)

1. Maximilian Schachmann (Dui/BOH)

2. Tiesj Benoot (Bel/SUN) op 0:18

3. Sergio Higuita (Col/EF1) 0:59

4. Vincenzo Nibali (Ita/TFS) 01:16

5. Thibaut Pinot (Fra/GFC) 01:24

6. Nairo Quintana (Col/ARK) 01:30

7. Rudy Molard (Fra/GFC) 02:03

8. Tanel Kangert (Est/EF1) 02:16

9. Felix Grosschartner (Oos/BOH) 03:39

10. Sören Kragh Andersen (Den/SUN) 04:36