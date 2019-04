Benoot ontgoocheld met vijfde plaats: “Maar ik heb laten zien dat ik klaar ben voor zondag” Redactie

03 april 2019

18u15

Bron: VTM NIEUWS

Een vijfde plaats voor Tiesj Benoot in Dwars door Vlaanderen. De kopman van Lotto-Soudal trachtte in de slotkilometer de sprint te ontlopen, maar hij slaagde niet in zijn opzet. “Ik ben toch wat ontgoocheld. Vijfde was nu niet echt het resultaat waar ik op hoopte, maar ‘t is wel leuk om de conditie bevestigd te zien. Ik heb nog iets geprobeerd, maar Bob Jungels reageerde direct. Dan weet je dat het moeilijk is. Maar ik heb laten zien dat ik klaar ben voor zondag.”