Benoot na straffe zege: “Belangrijk om te kijken wat er rondom ons in de wereld gebeurt” TLB

13 maart 2020

17u25 0 Wielrennen Sterk werk van Tiesj Benoot in Parijs-Nice. De Gentenaar won de zesde etappe in Parijs-Nice en deed zo een geweldige zaak in de stand, waar hij tweede wordt. Gezien zijn hoogvorm vindt Benoot het jammer dat de Koers naar de Zon ingekort wordt tot zeven etappes. “Maar het is belangrijk om te kijken wat er rondom ons in de wereld gebeurt”, begrijpt hij de keuze.

“Dit was een dag zoals ik ze graag heb: vol gas vanaf de start”, legde Benoot uit. “Een hele harde dag omdat Deceuninck - Quick.Step meteen begon met op de kop te rijden. Een goeie situatie voor me, wist ik. Ik had hele goede benen en kwam in een ideale positie terecht, in de tegenaanval met Nibali op Sören (Kragh Andersen). Daar voelde ik dat er nog iets in de benen zat, en dus ging ik vol naar (en over, red.) mijn ploegmaat. En toen was het nog maar vijftien kilometer tot de finish.”

Benoots nieuwe Sunweb-team reed een erg actieve finale. “Iedereen binnen onze ploeg is deze week op niveau. Dat toonden we vandaag ook. Want eerst reed ook Nikias Arndt al voorin. We hebben met ons allen echt geloofd in de zege. Ik ben heel blij dat ik deze overwinning aan de ploeg kan bezorgen. We hadden een prima voorbereiding, met hele goeie trainingskampen. De klassieke kern deed heel veel inspanningen. Jammer genoeg kunnen we geen voorjaar rijden, maar ik ben zeker dat we in de toekomst nog mooie dingen zullen laten zien.”

In het algemene klassement wipt Benoot van zeven naar twee, met een achterstand van 36 seconden op leider Maximilian Schachmann. Morgen eindigt Parijs-Nice op vijftienhonderd meter hoogte na een klim van ruim vijftien kilometer. “Ik weet niet wat ik van morgen mag hopen”, besloot Benoot. “Dat bekijk ik morgenvroeg, of vanavond. Eerst hiervan genieten. Maar ik heb echt zin om morgen op hetzelfde elan verder te gaan.”