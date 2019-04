Benoot na sleutelbeenbreuk: “Dit had veel erger kunnen zijn” MG

16 april 2019

08u39 0 Wielrennen Het klassieke voorjaar is voor Tiesj Benoot (25) in Parijs-Roubaix brutaal geëindigd met een complexe breuk van het sleutelbeen en een spierscheur van vier centimeter in het rechterbovenbeen.

Benoot reed in een helse achtervolging met een snelheid van ruim 40 km/u in op de achterklep van de volgwagen van Jumbo-Visma. Benoot versplinterde de achterruit van de Mercedes en prijst zich gelukkig dat de gevolgen voor hem niet veel erger zijn.

De ellende van Benoot begon in het Bos van Wallers, waar hij een wiel stukreed. “Ik kreeg een nieuwe fiets en probeerde opnieuw naar voren te rijden. Bij de volgende bocht stond de auto van Katusha plots stil. Daar viel ik een eerste keer.” Benoot hervatte meteen zijn race. “Ik zag Wout van Aert langs de kant staan. Ik wist dat de koers nog niet gedaan was.”

Wat volgde, was een wilde achtervolging. Benoot: “Het waren de klassieke taferelen van Roubaix. Op 75 kilometer voor de streep moesten we over een brugje. Alle auto’s stopten plots. Ik reed achter de auto van Jumbo. Ik dacht dat die een weg rond de stilstaande auto’s had gevonden, maar toen ging die ook vol in de remmen.”

Benoot kon naar eigen zeggen geen kant meer op. “Ik ben vol op de koffer van de auto gereden. Ik reed het achterlicht kapot en brak in mijn val de achterruit van de auto. Ik ben naar het ziekenhuis gebracht en daar vielen nog scherven uit mijn truitje. Het had ook veel erger kunnen zijn. Ik heb niets aan mijn hoofd, niets aan mijn nek.”

Het was gisteren nog niet duidelijk hoe lang Tiesj Benoot inactief is. “De top van het sleutelbeen is afgebroken. Maar een operatie is niet nodig. Het herstel zal zeker weken duren”, zegt Benoot.