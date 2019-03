Exclusief voor abonnees Benoot krijgt respect en bewondering van ‘stille fan’ Boonen: “Zet er draad rond, ‘t is een beest!” Joeri De Knop

29 maart 2019

07u00 0 Wielrennen Zou een heel klein beetje Tom Boonen (38) dan niet beter kunnen zijn voor Tiesj Benoot (25)? We vroegen het ons af. Dit is het antwoord. Een korte stoot. En dan weer verder. Go, Tiesj!

Tom Boonen doceert een stukje ­wielergeschiedenis. Hoe het Vlaams-klassieke voorjaar er uitzag in het pre-Wouter Vandenhaute-­tijdperk, legt hij Tiesj Benoot uit. De E3 Harelbeke en de Brabantse Pijl die in één en hetzelfde weekend werden gereden. De Panne, toen nog drie ­dagen, als ultieme voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen. En Gent-Wevelgem dat de daarop­volgende woensdag de brug sloeg tussen Ronde en Parijs-Roubaix. ­Benoot luistert aandachtig. “Haa, dat heb ik nooit geweten.” Boonen: “Daarom leg ik het ‘efkes’ uit hé, Tiesj.” Benoot juicht in het huidige format vooral Dwars door ­Vlaanderen toe tussen Gent-­Wevelgem en de Ronde in. “Nog even vier uur lekker koersen. Ideaal.” ­Boonen: “En daarna een uur of twee bijtrainen achter de brommer? ­(treiterend) Of… doen jullie dat niet meer?” Benoot: (lacht) “Ja, ’t mag ­beginnen. Doe maar, Joeri.”

Hoe close zijn jullie met elkaar?

Benoot: “’k Weet niet. Heb jij voor de rest nog veel contact met coureurs, Tom?”

Boonen: “Neen.”

Benoot: “Ik had het er in Tirreno-Adriatico nog over met Yves ­(Lampaert, red.). Dat hij je ook niet meer hoort.”

Boonen: (verbaasd) “Mij?”

Benoot: “Hij mist jou een beetje.”

Boonen: "Sommige jongens doen daar melig over. Maar iedereen heeft het druk, hé. Allez, ík heb het druk. Jullie moeten in bed liggen.”

Benoot: (lacht luid) “Als gij gaat ­slapen, sta ik op. Laat ons zeggen: zo vaak zien of horen we elkaar niet. Maar het klikt tussen ons.”

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen