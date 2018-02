Benoot: "Ik voelde mij goed, maar net voor de Muur moest ik uitwijken voor een supporter midden op de weg" Dries Mombert

24 februari 2018

18u47 3 Wielrennen Een enthousiast Lotto-Soudal in de Omloop, maar op het belangrijkste moment misten de mannen van manager Marc Sergeant de slag. Jens Keukeleire eindigde als eerste Lotto-renner pas op de 21ste plaats. "De wedstrijd bleef te lang op slot."

Geen dichte ereplaats voor Lotto-Soudal en dat is gezien het koersverloop een beetje verrassend. Tim Wellens en Tiesj Benoot woekerden met hun krachten, maar kregen de wedstrijd niet in de juiste plooi gelegd. "Het was voor hen moeilijk om het verschil te maken", vertelde Jens Keukeleire net na de wedstrijd. "De wind speelde een grote rol, waardoor niemand alleen voorop kon rijden. Tim en Tiesj werden net voor de muur gehinderd in een valpartij. We misten dus de eerste groep en daarna probeerden we nog om de grote groep terug te brengen. Dat lukte ei zo na, maar de hoofdvogel was op dat moment al gaan vliegen."

"De sprint zelf had voor mij weinig om het lijf. Ik zat aan de verkeerde kant van de weg vol in de wind waardoor ik al een sprint voor de sprint moest plaatsen. Het eindschot kwam er tot slot niet meer uit. Jammer, want de ploegmakkers leverden in die laatste kilometers echt wel goed werk."

Tiesj Benoot: "Net voor de Muur zwaar gehinderd door supporter"

Een sterke Tiesj Benoot vandaag, al koopt de kopman van Lotto-Soudal daar weinig mee. "Het begon voor mij toen we op de Berendries met een groepje van tien wegsprongen. Greg Van Avermaet, Oliver Naesen en nog enkele mooie namen waren mee. Helaas twijfelde iedereen. Ik wou de schwung er wat inhouden en pakte daarom over. Toen ik omkeek viel ik alleen. Op de Valkenberg kwam er twee man bij (Theuns en Thwaites), maar dan viel ik wéér alleen. Toen ik omkeek en zag dat de organisatie achter mij op punt stond, had het geen zin meer."

"Ik voelde mij op dat moment nog goed. Ik had altijd bij het groepje moeten zijn dat op de Muur wegreed, maar door een stom incident verloor ik in de aanloop heel wat posities. Een vrouw stond midden op de weg foto's te nemen waardoor ik een fameuze zwieper moest maken. De rest volgde en daardoor kwamen er enkele renners ten val. Spijtig, dit soort toestanden zou niet mogen in België. Hier mag je toch wel verwachten dat de mensen langs de kant van de weg weten hoe ze zich moeten gedragen."

Over het parcours zelf had Benoot trouwens ook nog een stevige mening. "Ik vond het eigenlijk niet zo'n zware wedstrijd. De wind zorgde ervoor dat niemand zijn kaarten op tafel wou gooien. Bovendien was de vroegere Ronde van Vlaanderen op dit parcours 60 kilometer langer. Deze verkorte versie zorgde ervoor dat een pak renners frisser in de zone van de waarheid kwamen. Nu vlogen we met 80 man naar de Muur, persoonlijk vind ik het mooier als het pak meer uiteengeslagen is."

Benoot kende een atypische voorbereiding op de Sierra Nevada, maar dat stemt de Gentenaar wel tevreden. "Ik voel mezelf nog beter worden. Ik kan vandaag moeilijk zeggen dat ik hier met slechte benen over de meet kom. Door omstandigheden is het vandaag gewoon niet gelukt. Of de ploeg teleurgesteld moet zijn? Qua resultaat zeker wel, maar als we zo blijven koersen komt dat wel in orde."

Marc Sergeant: "Vorig jaar brak de koers open en waren we niet mee, nu proberen we het zelf en missen we de slag"

Geen al te zware ontgoocheling bij Marc Sergeant. De man in de volgwagen bij Lotto-Soudal zag zijn team sterk acteren, maar op het verkeerde moment. "Als je Tim en Tiesj heet, dan moet je zorgen dat je wegkomt. Helaas is dat vandaag niet gelukt", vertelt Sergeant. "Tim woekerde te vroeg en te veel met zijn krachten. Het is moeilijk om een goeie Wellens in toom te houden. De wedstrijd beviel hem, maar hij moet zich mentaal nog aanpassen aan deze manier van koersen. De benen heeft hij alleszins wil."

"De afwezigheid van een resultaat is voor mij vandaag het enige negatieve. Vorig jaar brak de koers vroeg open en waren we te laat met onze acties. Dit jaar waren wij te vroeg waardoor we aan het eind de slag misten. Tim en Tiesj hoopten vroeg weg te geraken. Even zag het er goed uit op de top van de Berendries, maar de Astana's haalden alles weer bij elkaar. Ik heb op dat moment ook doorgegeven dat het geen zin had om zo te woekeren met de krachten. Na de Bosberg trokken we de kaart van Jens Keukeleire, maar toen was het al duidelijk dat we zouden sprinten voor een ereplaats."

Tim Wellens: "Ik kom volgend jaar terug"

Voor debutant Tim Wellens was het een aangename kennismaking met de Vlaamse kasseien. "Het was een harde koers. Op vlak van koude viel het gelukkig wel mee. Ik wou de wedstrijd vroeg openbreken, want in het verleden bleek het hier al vaak een lange finale te zijn. Vandaag was het omgekeerde waar. De echte strijd barstte pas los op de Muur. Helaas had ik toen al mijn beste kruit verschoten."

Wellens probeerde het tot driemaal toe, maar zonder resultaat. "Ik heb inderdaad te veel krachten verspild voor de finale. Misschien was het wat nervositeit, ik weet het niet. Uiteindelijk was het niet nodig om de koers al zo vroeg te willen openbreken. Het leek me een goeie keuze, maar dat was het niet."

"Al bij al was het wel een leuke ervaring, zo'n eerste kasseiklassieker. Ik ga niet zeggen dat ik in de toekomst alle klassiekers ga meedoen, maar ik zou hier en daar toch wel één van die wedstrijden meepikken. Ik doe het graag, met wat geluk kom ik volgend jaar dus terug."