Benoot: “Ik sprong met Greg en Oli achter Asgreen aan, maar we zagen hem verder weg rijden” DMM/MCA

01 maart 2020

17u36 0 Wielrennen Tiesj Benoot probeerde nog stokken in de wielen bij Kasper Asgreen te steken, maar het mocht niet baten. De mannen van Team Sunweb haalden de Deen niet meer terug. “Ik wist meteen hoe laat het was.”

“Ik heb vandaag geprobeerd om de koers te maken. Ik kwam met een mooi groepje voorop, maar er was te veel wind op kop na de heuvelzone. Toen Asgreen weg reed, wist ik hoe laat het was. Ik sprong er met Oliver Naesen en Greg Van Avermaet achteraan, maar we zagen hem steeds verder wegrijden”, aldus Benoot.

“Ik heb meteen aangedrongen om er met twee mannetjes van onze ploeg achteraan te rijden. Het is spijtig dat we niet meer hulp kregen van andere ploegen. Er was volk te kort om zo’n hardrijder terug te pakken. Je mag ze niet te veel ruimte geven.”

“Ik ben blij met mijn conditie en ik kijk uit naar wat komt. Normaal moet ik nog verbeteren. Het is nu kwestie van goed te rusten en hopelijk kan ik dan naar Italië volgende week. Ik hoop snel op zekerheid. Je weet het nooit. We zullen maar zeker zijn als we aan de start staan.”