Benoot: “Ik laat het aan de ploeg in kwestie om begin augustus bekend te maken waar ik zal rijden” DMM

20 juni 2019

19u56 0

Tiesj Benoot reageerde na de vierde rit in de Ronde van Zwitserland op zijn vertrek bij Lotto Soudal. “Het is tijd voor mij om te vertreken en een volgende stap te zetten. Aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik mag nog niet bekendmaken waar ik zal rijden. Dat is voor in augustus en dat laat ik aan de ploeg in kwestie over.”