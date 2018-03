Benoot heeft uniek psychologisch profiel: "Tiesj is een Darth Vader" Bart Audoore

29 maart 2018

06u00 0 Wielrennen Een uitzonderlijk talent, een uitzonderlijke atleet en ook: een uitzonderlijke 'kop'. De grote doorbraak van Tiesj Benoot (24) was enkel een kwestie van tijd, weten ze bij Lotto-Soudal. Drie jaar geleden bleek uit tests al dat de jonge Gentenaar een 'apart' psychologisch profiel heeft – dat van de 'warrior'.

U kan het eenvoudig zelf proberen op ­internet: tik de letters MBTI in en u vindt gegarandeerd de populaire persoonlijkheidstest van Myers-Briggs. Het is geen wetenschappelijke 'tool', maar wel een dankbaar werkinstrument dat in veel bedrijven wordt gebruikt om inzicht te krijgen in het karakter van de werk­nemers. Bij Lotto-Soudal gebruiken ze het model om de ploegleiders te leren hoe ze best kunnen omgaan met de verschillende types binnen de ploeg: wat is de beste manier om renner x of renner y aan te pakken of te motiveren?

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN