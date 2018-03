Benoot geeft zijn sterren voor de Ronde: "De Quick.Step-ploeg is mijn grote favoriet, geen individuele renner" Thomas Lissens

30 maart 2018

16u43

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Tiesj Benoot is goed. Héél goed. Dat geeft de 24-jarige Gentenaar zelf ook toe. Benoot imponeerde in de E3 Harelbeke (vijfde), voelde zich nog beter in Dwars door Vlaanderen (zevende) en hij hoopt die lijn door te trekken naar de Ronde van Vlaanderen. De kopman van Lotto-Soudal noemt zichzelf een favoriet, maar geen topfavoriet. Benoot over zijn kansen en die van de concurrentie.

VIJF STERREN: Quick.Step-Floors

"De topfavorieten kunnen in mijn ogen enkel en alleen bij Quick.Step-Floors zitten. Niet omdat ze individueel de beste renner van het pak in huis hebben, maar ze vormen gewoon het sterkste blok. Vier van hun renners behoren tot de tien sterkste mannen van het moment en de manier waarop ze voorlopig als ploeg gereden hebben is ook de manier waarop het moet. De voorbije weken is gebleken dat hun manier van koersen resultaat oplevert, dus dat kan zeker opnieuw volgen in de Ronde. Er is zondag geen te kloppen renner, wel een te kloppen ploeg. Al moet ik ook wel toegeven dat de prestatie van Niki Terpstra in de E3 echt wel indruk op me heeft gemaakt. En ook Philippe Gilbert is de voorbije koersen echt wel verbeterd."

VIER STERREN: Peter Sagan

"Sagan plaats ik net onder het Quick.Step-blok. Die is ook echt goed. Hij heeft kritiek gekregen na de E3, veel kritiek, maar dat vond ik volledig onterecht. Hij viel in de E3 en dat heeft hem zeker parten gespeeld, dat toonde hij ook twee dagen later in Gent-Wevelgem. Daar heeft hij toch even de puntjes op de i gezet. En vergeet ook niet dat hij al won in de Tour Down Under, drie keer tweede werd in de Tirreno én hoog staat op de WorldTour-ranking. Heel slecht is dat toch niet."

DRIE STERREN: Tiesj Benoot

"Ik voel dat ik individueel op dit moment zeker zo sterk ben als de mannen van Quick.Step. Dus ik denk wel dat ik mezelf ook wel kan aanduiden als favoriet. Woensdag in Dwars door Vlaanderen voelde ik me zeker zo sterk als in Strade Bianche en beter dan in E3 Harelbeke. Ik denk dat ik zondag mijn hoogste niveau zal halen en ik heb niets aan het toeval overgelaten. Aan het specifieke programma dat we in de winter hebben uitgestippeld, heb ik mij perfect gehouden. En daar plukte ik dit voorjaar de vruchten al van. Hopelijk kan dat zondag ook nog. Ik heb er veel zin in. De Ronde van Vlaanderen is voor mij toch nog altijd de koers van het jaar. Ik ken het parcours als mijn broekzak en al mijn vrienden komen kijken."

OOK DRIE STERREN: Vanmarcke, Van Avermaet, Kwiatkowski,...

"Ik maak deel uit van een brede basis onder Quick.Step en Sagan. Een basis van mannen die allemaal in orde zijn en die zeker kunnen winnen - als het ook wat meezit. Van Michal Kwiatkowski verwacht ik ook zeker dat hij moet kunnen meedoen voor de overwinning. Hij heeft de E3 al gewonnen en toonde zich ook al in de Ronde toen hij nog voor Quick.Step reed. De wegen kent hij dus wel en bovendien heeft hij de voorbije weken ook wat rust gehad, dus ik verwacht hem zeker. Vincenzo Nibali ook, zeker gezien de manier waarop hij Milaan-Sanremo won, maar in iets mindere mate dan Kwiatkowski."