Benoot geeft forfait voor Kuurne na ongelukkig val in Omloop: “Willen diepe wonde in knie niet laten infecteren” TLB

02 maart 2019

18u42

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen “Zeer jammer”, noemde hij het zelf. Tiesj Benoot (24) viel in de Omloop letterlijk weg op de Elverenberg. Een ongelukkige crash in een bocht maakte een einde aan de koers van de Oost-Vlaming. Benoot liep geen breuken op, maar verschijnt morgen toch niet aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne. “Ik heb een diepe wonde in mijn linkerknie en we willen niet het risico lopen dat die infecteert.”

“We waren weggereden met een favorietengroep”, aldus Benoot. “Ik denk dat alle goeie renners aanwezig waren – in totaal een man of veertien. De finale was op dat moment volop bezig. Op dat nieuwe klimmetje (de Elverenberg, red.) zat ik in vijfde of zesde positie, maar in een ongevaarlijke bocht naar links schuif ik dan plots weg. Ik heb de beelden nog niet gezien, maar het zal er wel lullig uitzien.”

En dus een val met toch wel wat gevolgen, al bleef de Lotto-kopman wel gespaard van breuken. “Ik heb redelijk veel schaafwonden en een paar kneuzingen. Maar ik heb zeker niets gebroken. Het ambetantste is dat mijn linkerknie toch weer stevig geraakt is. Het litteken dat ik vorig jaar tijdens de Ronde van Spanje heb opgelopen – en dat nog niet volledig geheeld was - is weer open gegaan. Daarom is de wonde meteen ook zo diep. We gaan nu naar het ziekenhuis om de wonde goed te laten reinigen en dan te zien hoe ze behandeld moet worden.”

Na overleg met de ploegleiding besliste Benoot dat hij zich morgen niet aan Kuurne-Brussel-Kuurne zal wagen. “De ploeg heeft liever dat ik niet rijd en ik denk dat dat sowieso niet zou lukken. Met het huidige weer is de kans op infecties ook groot. Schaafwonden helen gelukkig snel en Strade Bianche zou normaal niet in gevaar mogen zijn. Althans, dat hoop ik toch.”

Meer nog dan over zijn verwondingen, baalde Benoot achteraf over de gemiste kans. “Ik voelde me echt zeer goed vandaag. Op hellingen als de Berendries ging het erg vlot, ik twijfelde er zelfs nog om te demarreren. Maar het tempo lag redelijk hoog. Ik zag op dat moment wel dat Oliver Naesen er een beetje aan het doorzakken was en als dat gebeurt terwijl je je zelf nog goed voelt, dan weet je dat je echt wel in orde bent. Maar jammer genoeg kan ik het niet tonen. Hopelijk moet ik geen antibiotica nemen en kan ik mijn vorm behouden.”