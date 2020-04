Benoot en Matthews over ecycling, tijdrijden langs de Leie en thesisonderwerp: “Voor mij mag het volgende week alweer koers zijn” MCA/DMM/TLB

28 april 2020

14u46 0 Wielrennen De koers kreunt, maar kraken doen we niet. VTM NIEUWS en HLN brengen wielervrienden en -vriendinnen samen die mekaar normaal vaak zien op de koers, maar nu elkaar moeten missen door de coronacrisis. Vandaag zijn Sunweb-ploegmaats Tiesj Benoot (26) en Michael Matthews (29) aan de beurt.



Ze hadden het koningskoppel van Team Sunweb moeten zijn in het klassieke voorjaar, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Nochtans waren Tiesj Benoot en Michael Matthews er klaar voor. “We hadden een superploeg om mee naar de klassiekers te trekken”, aldus de Australiër. “Ik was in supervorm, Soren Kragh Andersen deed het goed in het openingsweekend en met Tiesj erbij hadden we nog een extra troef om uit te spelen.”

Het mocht dus niet zijn. Bij afwezigheid van wielerwedstrijden is het voor velen improviseren om in vorm te blijven. Ook mentaal is het knap lastig om bij de les te blijven. Letterlijk in het geval van Tiesj Benoot. Onze landgenoot die dit jaar Lotto-Soudal inruilde voor Team Sunweb heeft volgende maand een examen op de planning staan.

“Maar eerlijk gezegd heb ik nog niet veel gedaan. Ik heb de ‘moral’ nog niet gevonden. Tot nu toe heb ik vooral van wat rust en training genoten in België. Ik wil mezelf nog niet te veel verplichten, het is mentaal al lastig genoeg op dit moment. Volgend jaar moet ik een masterthesis schrijven en misschien is het wel een idee om iets rond de gevolgen van corona in de koerswereld te doen”, aldus Benoot.



Benoot en Matthews worden door Sunweb nog steeds gewoon uitbetaald. “Naar wat ik hoor is de situatie in onze ploeg vrij stabiel. De leiding doet dat goed, we worden elke maand mooi betaald. Sunweb is een reisbedrijf, je zou problemen kunnen verwachten, maar dat is op dit moment nog niet zo. We hebben voorlopig dus geluk, in andere ploegen moeten renners wel delen van hun loon afstaan", vertelt Matthews.

Het is duidelijk dat geen enkel bedrijf bestand is tegen een crisis die maanden duurt. Michael Matthews

“Er wachten ons sowieso veel problemen in de koers”, valt Benoot in. “Net zoals in de hele wereld. Elke renner vreest hoe we met deze crisis zullen omgaan. Dit is nog nooit gezien. Veel renners zijn einde contract. Dat wordt een probleem. Ploegen gaan de situatie gebruiken om renners goedkoper te kunnen krijgen. Het is hout vasthouden. Het is duidelijk dat geen enkel bedrijf bestand is tegen een crisis die maanden duurt.”

E-racing

Ondertussen blijft de wereld wel draaien, ook in koersmiddens. De Ronde van Zwitserland pakte uit met een ecyclingversie als alternatief voor het echte werk. Matthews en Sunweb deden het meer dan behoorlijk op de rollen. “Ik koers graag. Als ik een nummer opspeld, dan ga ik er vol voor. Nu zitten we al vijf weken op een terras en dan is het even leuk om strijd te hebben. Ik zag die wedstrijden vooral als een vorm van plezier. Veel negatieve gevolgen zijn er ook niet aan verbonden”, weet Matthews.

“Ik ben geen grote fan van virtuele koersen”, vertelt Benoot van zijn kant. “Misschien als ik vast zou zitten op een appartement, dat ik het dan wel eens zou proberen. Maar nu geniet ik vooral van buiten koersen. Het is anders op rollen in een kelder voor een scherm. Daar ben ik niet voor beginnen koersen. Als het moet, dan doe ik het, maar voorlopig zijn er genoeg kandidaten binnen de ploeg.”

“Ook ik ben hier geen renner voor geworden”, beaamt Matthews de mening van Benoot. “Maar gezien de omstandigheden waren die wedstrijden wel één van de weinige dingen die me ‘s ochtends op de rollen kregen. Ook ik ben graag op pad in de natuur, virtuele koersen zijn het tegenovergestelde. Maar het is belangrijk voor de sponsors. Zo hebben zo toch een beetje publiciteit in ruil voor hun investeringen.”

Tijdrit langs de Leie

Naast fietsen op de rollen kwam er deze week ook een opvallend initiatief van het trainingsgroepje ‘Gentsche Wielerterroristen’. Bedoeling was om een onofficiële tijdrit te houden langs de Leie met behulp van Strava. Iedereen die de strook van 17 kilometer op 1 mei zou afleggen, kon zijn tijd laten registreren. Uiteindelijk werd het evenement afgelast.



“Dat begrijp ik wel”, zegt Benoot. “1 mei is een feestdag, dus er zal sowieso veel volk aan het kanaal zijn. Ik stond wel op de startlijst, maar had nooit écht toegezegd. Natuurlijk wou ik deelnemen. Die jonge mannen wilden ook maar iets leuks zoeken. Maar ik heb ook begrip voor Belgian Cycling en hun vragen rond de veiligheid. Ik vind niet dat we er spel van moeten maken. Het beste is om het uit te stellen tot een beter moment.”

Slovakije

Voor de renners die in absolute lockdown zitten zoals in Frankrijk, Spanje en Italië is er wel stilaan licht aan het eind van de tunnel. Vanaf 11 mei zouden renners weer buiten mogen trainen. Positief nieuws voor Matthews. “Dat is goed nieuws, maar je weet het nooit met dit virus. Ik zit momenteel in Slovakije. We zijn vorige week naar hier gereisd. Mijn vrouw is van hier afkomstig. We hebben hier een beetje meer ruimte. In Monaco zaten we met een kleine baby op een klein appartement.”

“Ik ben hier nog niet buiten geweest. Dat is voor eind volgende week. Vanochtend deed ik nog een coronatest om te checken hoe we ervoor staan. Ik fiets hier op het terras op de rollen. Het is moeilijk om je op zo'n situatie voor te bereiden. Het maakt je een beetje gek. Zeker als het zo snel en onverwacht komt. Tiesj en ik kwamen uit Parijs-Nice en gingen meteen in lockdown. Je gaat van een hoogtepunt naar alleen opgesloten zitten op een appartement.”

Volgende week koersen

Het blijft koffiedik kijken wanneer Matthews en Benoot elkaar terug zullen zien. Het duo hoopte voor Sunweb potten te breken in de klassiekers. Mogelijk moet dat nu in het najaar gebeuren. De eerstvolgende WorldTour-koers op het programma zou in het beste geval de Strade Bianche zijn op 1 augustus. “Dat zou heel mooi zijn, ja”, weet Benoot.

“Hopelijk is er dan wel wat tijd om voor te bereiden, zeker voor de renners die nu al weken op hun terras moeten trainen,” valt Matthews in de rede. Waarop Benoot, die al weken in de open lucht kan trainen, zegt: “Ach, voor mij mag het volgende week al koers zijn.”

Matthews: (lacht) “Dan kan ik maar een uur volgen.”



