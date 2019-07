Bennett vervangt Viviani bij Deceuninck Joeri De Knop

09 juli 2019

Deceuninck-Quick.Step heeft zijn vervanger voor de vertrekkende Elia Viviani beet. Patrick Lefevere bevestigde gisteren aan de start van de derde Tourrit in Binche dat het team een mondeling akkoord heeft met de Ier Sam Bennett, 28 en einde contract bij Bora-Hansgrohe. Een officiële handtekening mag pas in augustus worden gezet. “Het spreekt voor zich dat we op zoek moesten naar een alternatief voor Viviani. Dat menen we met Bennett te hebben gevonden”, aldus Lefevere. Viviani verhuist na twee seizoenen (Deceuninck-)Quick.Step samen met Fabio Sabatini, één van zijn belangrijkste lead-outs, naar het Franse Cofidis.

Bennett komt in de spurtershiërarchie van Bora-Hansgrohe na Peter Sagan en Pascal Ackermann pas op de derde plaats. Toch was hij dit seizoen al acht keer succesvol. Op zijn resultatenlijstje: een rit in de Ronde van San Juan en de UAE Tour, twee etappes in Parijs-Nice en de Ronde van Turkije, een rit in de Dauphiné en de Ierse titel op de weg. Vorig jaar won Bennett ook drie keer in de Giro. Lefevere wil nu eerst werk maken van een paar interne dossiers (Vakoc, Serry).