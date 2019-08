Bennett pakt twee op rij in BinckBank Tour na sprintzege in Ardooie DMM

13 augustus 2019

16u30 0 Wielrennen Sam Bennett heeft de tweede rit in de BinckBank Tour gewonnen. De renner van Bora-Hansgrohe was bij aankomst in Ardooie de snelste na een massasprint. De Ier - gisteren al aan het feest in de openingsrit - blijft vanzelfsprekend leider in de wedstrijd.

168 kilometer fietsen vandaag in de BinckBank Tour. In de tweede rit ging het van Blankenberge naar Ardooie. Een stilaan traditionele etappe in de Belgisch-Nederlandse rittenkoers met meestal een klinkende naam als winnaar. Met Jasper Stuyven, Peter Sagan, André Greipel en Tom Boonen valt de erelijst in de West-Vlaamse stad amper nog te versmaden.

Onderweg zes aanvallers die hun energie kwijt mochten van het peloton. Cerny, Gaudin, Stannard en Asselman kregen met Sprengers en Planckaert twee Belgen mee. Die laatste was gisteren ook al van de partij in de zogeheten vlucht van de dag. Iets eerder in de wedstrijd viel er met de val van Maarten Wynants een eerste Belgische opgave te noteren.

Verder het geijkte wedstrijdverhaal. Het peloton hield de zes renners vooraan onder controle en rekende hen op het gepaste moment in. De kroniek van een aangekondigde massasprint was bij het ingaan van de slotkilometers helemaal voltooid. Daar kon een uitval van Zdenek Stybar ook niet veel meer aan veranderen. Sprinten in Ardooie.

In enkele razende slotkilometers hadden Jumbo-Visma en UAE Team Emirates hun treintje het best op de rails. Groenewegen zat in een zetel tot Philipsen van achteren uit fel aan de sprint begon. Onze landgenoot leek zich even los te werken, maar Bennett kwam er al bij al nog makkelijk over. Twee op rij voor de Ier in de BinckBank Tour. Philipsen eindigde tweede, Groenewegen derde.

Bennett: “Verwachtte geen goed resultaat vandaag”

Voorlopig met overschot de snelste in deze BinckBank Tour: Sam Bennett. “Ik kan het niet geloven. Na 70 kilometer had ik geen geweldige benen. Ik verwachtte geen goed resultaat, maar de ploeg omringde me goed. Ik kon zo energie sparen en in de laatste tien kilometer had ik dan toch weer de benen om te winnen. Ik wil hier graag nog één koers winnen. Het is een goeie BinckBank Tour voor ons. Ik wil op dit niveau blijven koersen en zo de Vuelta induiken.”