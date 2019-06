Bennett houdt Van Aert van overwinning in Dauphiné, Teuns blijft leider JH

11 juni 2019

16u50 12 Wielrennen Sam Bennett heeft in de derde rit van de Dauphiné de massasprint naar zijn hand gezet. De renner van BORA-hansgrohe was sneller dan onze landgenoot Wout van Aert, die de groene trui overneemt, en Davide Ballerini. Dylan Teuns kwam de dag zonder problemen door en behoudt de gele trui.

#Dauphine 🏆 @Sammmy_Be 🇮🇪 @BORAhansgrohe ha ganado la 3ª etapa del @dauphine 🇫🇷



De sprinters haalden vandaag opgelucht adem: eindelijk een echt vlakke rit. Tussen de startplaats Le Puy-en-Velay en aankomstplaats Riom lagen wel vier kuitenbijters van vierde categorie, maar die hellingen waren niet zwaar genoeg om de sprinters in verlegenheid te brengen. De regen was vandaag wel weer van de partij, het zorgde ervoor dat enkel Natnael Berhane en Quintin Pacher zin hadden in een lange ontsnapping.

Tijdsverschillen in het klassement kregen we vandaag niet, daarvoor is het wachten op morgen. Dan volgt een tijdrit van 26 kilometer lang. Enkel Alexey Lutsenko kwam een seconde dichter op Teuns door bij de tussensprint de derde plaats mee te graaien. De twee vluchters bleven de hele dag binnen schot, een maximale voorsprong van vier minuten kregen zij. Op twaalf kilometer van het einde zat hun avontuur er op. Verdere aanvalspogingen bleven uit in de finale, de renners legden zich neer bij de aangekondigde massasprint.

In een spurt waren Alvaro Hodeg en Sam Bennett de grote favorieten. Hodeg begon in ideale positie aan de laatste kilometer, de Colombiaan kon nog op drie pionnen voor zich uit rekenen, maar met 700 meter te gaan geraakte de Deceuninck-Quick.Step-trein verstoord. Sam Bennett werd op zijn beurt perfect naar voren gebracht en begon in een zetel aan de laatste meters. Toen de Ier aanging, kwam niemand er nog over. Wout van Aert werd verrassend tweede, dankzij zijn nieuwe podiumplaats is hij de nieuwe leider in het puntenklassement. Davide Ballerini vervolledigde de top drie. Ook Edward Theuns (vijfde), Jens Debusschere (achtste) en Bjorg Lambrecht (tiende) eindigden in de top tien. Voor Bennett is het zijn zevende overwinning van het seizoen, hij voegt zich stilaan toe bij het rijtje topsprinters.

Morgen start Dylan Teuns als leider aan een tijdrit van 26 kilometer, hij verdedigt een voorsprong van drie seconden op Guillaume Martin.