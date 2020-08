Ben jij een verborgen wielertalent? Schrijf je in voor ‘Koers Zoekt Vrouw’ en maak kans op een unieke plaats bij een écht profteam Redactie

28 augustus 2020

14u30 1 Wielrennen Move over Annemiek van Vleuten. Starcasino Cycling Team is op zoek naar nieuw vrouwelijk talent van Belgische bodem. Rijd jij graag met de fiets en wil je een jaar lang leven als een échte wielerprof? Schrijf je dan in voor ‘Koers Zoekt Vrouw’ en misschien treed jij wel in de voetsporen van Jolien D’Hoore of Lotte Kopecky.

Wout van Aert, Remco Evenepoel, Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Oliver Naesen, Yves Lampaert. Het peloton loopt over van Belgische toppers bij de mannen, maar Starcasino Cycling Team wil vooral met de Belgische dames een versnelling hoger schakelen. Weg met de dominantie van Annemiek van Vleuten en andere Nederlandse rensters. ‘Koers Zoekt Vrouw’ speurt naar nieuw Belgisch wielertalent bij de vrouwen.

Starcasino Cycling Team biedt in samenwerking met Cycling Vlaanderen een unieke formule aan. ‘Koers Zoekt Vrouw’ biedt een renster de kans om één jaar lang als prof te leven bij een van onze beste vrouwelijke wielerteams in België. Denk daarbij aan professionele begeleiding, traininingskampen, professioneel materiaal (topfiets, kledij, voeding…) en nog zoveel meer.

Wie komt concreet in aanmerking voor ‘Koers Zoekt Vrouw’? Elke dame vanaf 18 jaar die van fietsen houdt en een unieke kans wil grijpen om te tonen wat ze op twee wielen kan. De inzet: een plaatsje in het Starcasino Cycling Team. Trainen, kilometers vreten, dat eerste rugnummer opspelden, koersen, wie weet zelfs winnen en wereldtop worden.

“Te weinig dames vinden de weg naar het wielrennen, en daarin willen wij verandering brengen”, laat Starcasino Cycling Team weten. “Ons doel is om zoveel mogelijk vrouwen op de fiets te krijgen én nieuw talent te ontdekken. Een win-win-situatie, want de stap van liefhebster naar profwielrenster wordt op deze manier zo klein mogelijk gemaakt.”

Met Koers Zoekt Vrouw willen Starcasino Cycling Team en Cycling Vlaanderen een oproep doen naar heel fietsminnend België. “Vrouwen hoeven niet per se in topconditie te verkeren. Het is een laagdrempelige campagne waaraan écht iedereen die houdt van fietsen, kan deelnemen. Niet het aantal kilometers op Strava telt, maar wel de goesting en grinta om dat stuur onderaan vast te nemen en er vol voor te gaan.”

Voel jij het al kriebelen? Schrijf je hieronder in voor Koers zkt. Vrouw!



