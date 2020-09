Ben jij de beste ploegleider op Italiaanse bodem? Bewijs het in de Gouden Giro en win 5.000 euro cash! Sven Van Londersele

25 september 2020

15u00 0 Wielrennen De prijzen in de Tour zijn nog maar net verdeeld, of het peloton trekt al richting Italië. Met de De prijzen in de Tour zijn nog maar net verdeeld, of het peloton trekt al richting Italië. Met de Gouden Giro kan jij bewijzen dat je de ideale ploegleider bent en 5.000 euro cash winnen. Hoe jij jouw team richting roze trui en hoofdprijs gidst? Dat lees je in deze Gouden Giro -handleiding.

Op zaterdag 3 oktober start het peloton op Sicilië aan drie weken koers op Italiaanse bodem. Onderweg moeten de renners onder meer drie tijdritten en heel wat hoogtemeters trotseren. Ken jij nu al de opvolger van Richard Carapaz, de vorige winnaar van de Giro? Ben jij ervan overtuigd dat jij als de beste je eigen ploeg kan samenstellen en tot in Milaan kan managen? Bewijs het in de Gouden Giro en maak kans op geweldige prijzen.

Hoe werkt de Gouden Giro?

Stap 1: Surf naar goudengiro.be en maak je account aan.

Stap 2: Begin te sleutelen aan je ideale team. Selecteer 15 renners uit het Giro-peloton met een budget van 275 miljoen euro. Opgelet: maximaal 3 renners van dezelfde ploeg mogen deel uitmaken van jouw formatie. Goed wikken en wegen is dus de boodschap.

Stap 3: Je ploeg is klaar voor 3 weken Ronde van Italië? Dan moet je enkel nog een ‘superkopman' aanduiden. Die renner kan je bij elke rit extra punten opleveren. Uiteraard kan de ‘superkopman’ voor elke etappe veranderd worden.

Stap 4: Bevestig jouw deelname door 9 euro per ploeg te betalen. Teams doen pas écht mee van zodra de betaling ontvangen is.

Stap 5: Geniet van de Giro en gids je ploeg naar fantastische prijzen! Elke dag kan je op goudengiro.be de scores van jouw team(s) checken en ontdekken of je in de prijzen gevallen bent.

Hoe punten scoren?

In elke etappe sprokkelt de top 30 van de rituitslag punten: de dagwinnaar verdient 50 punten, de 30ste haalt nog 1 puntje binnen. Als jouw ‘superkopman’ in de top drie eindigt, komt daar nog een bonus bovenop. Wint hij de rit, pakt hij 15 extra punten. Wordt hij tweede, verdient hij nog eens 10 punten. Finisht hij als derde, krijgt hij er 5 punten bij.

In de koers win je geen ronde of etappe zonder ploegmaats. Daarom verdienen alle teamgenoten van de ritwinnaar voor die etappe 5 extra punten - ongeacht of ze de rit zelf uitrijden of niet. Opgelet: deze regel is niet van toepassing tijdens de drie tijdritten in deze Giro.

Rijdt één van jouw renners op het einde van de rit in de roze trui? Dan komen er daarvoor nog eens 5 punten bij. Sprint iemand van jouw ploeg tijdens een etappe naar de paarse trui? Dan mag hij zich 3 punten rijker rekenen. Haalt één van jouw jonkies na een rit de witte trui binnen? Daarvoor krijgt hij 1 extra punt.

De top 30 van alle eindklassementen in de Giro krijgt na afloop van de laatste rit nog eens extra scores toegekend. Dan kom jij dus ook te weten of je met de hoofdprijs van 5.000 euro aan de haal gaat.

Lees hier lees je het volledige wedstrijdreglement.

Wat valt er te winnen?

Naast eeuwige roem is er in de Gouden Giro nog een pak meer te winnen. Ben jij bij aankomst in Milaan de beste van het algemeen klassement? Dan kaap jij de hoofdprijs, 5.000 euro cash, weg. Voor de andere toppers in het eindklassement én de dagwinnaars zit er ook nog heel wat moois in de prijzenpot.

Ultieme tips van onze experts

Toch nog een duwtje in de rug nodig bij het samenstellen van jouw gouden formatie? Geen nood. De komende dagen delen een paar van onze wielerexperts hun ideale Gouden Giro-ploeg en geven ze jou de ultieme tips om in de prijzen te vallen.

Schrijf je nu in voor de Gouden Giro, gids je team naar de etappezeges en de roze trui en kaap de hoofdprijs van 5.000 euro weg!

Lees ook

Philipsen hoopt in navolging van Pogacar zijn 2020 op te fleuren in het BK: “Had Tadej nog gezegd dat hij goede Tour zou rijden”

Iron Man op een vulkaan, ‘El Simpatico’ Naesen en een kranige ‘Sesjanseneir’: de meest memorabele momenten van onze Tour-journalisten

Daar is Remco: Evenepoel pikkelt al vlot rond op één kruk en komt ploegmaats aanmoedigen bij BK-start in Halle