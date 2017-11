Ben Hermans wil als kopman scoren bij zijn nieuwe team: "Ik heb geen excuses meer" Mike De Beck

23u00

Bron: Cycling News 0 TDW Wielrennen Op 31-jarige leeftijd is Ben Hermans absoluut gepokt en gemazeld in de wielerwereld, maar nu is de Limburger toch een andere weg ingeslagen. Hermans zette zijn krabbel onder een contract bij het pro-continentale team Israël Cycling Academy. "Het was een heel moeilijke beslissing."

Na vier jaar BMC vond Hermans het tijd om andere lucht op te snuiven. "Het was een heel moeilijke beslissing om te kiezen tussen BMC en dit team", vertelde Hermans aan Cycling News. "Dan heb ik met veel mensen rondom mij gepraat en die vertelden mij dat ik meer kansen voor mezelf zou krijgen. In de laatste acht jaar heb ik kansen gekregen, maar nooit echt als leider. Nu heb ik een heel team rond mij om mij te steunen en me meer vrijheid te geven. Ik heb geen excuses meer."

Hermans wil voluit zijn kans gaan als kopman. Als helper verzamelde hij al enkele etappezeges in de Ronde van België, Ronde van Yorkshire en de Arctic Race of Norway. Daarbovenop boekte hij nog zijn mooiste zege in de Brabantse Pijl. "Ik denk niet dat het team verwacht dat ik de Tirreno-Adriatico of de Giro moet winnen, maar voor mij zijn de verwachtingen om telkens vooraan te zitten bij de toprijders en misschien om een top tien te halen in een algemeen klassement. Als je in de top tien zit, wil je bij de top vijf horen en dan op het podium belanden. Je wil altijd beter doen, tot dat je een keer wint."

TDW