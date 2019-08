Ben Hermans machtig naar eindzege in Tour of Utah ODBS

19 augustus 2019

00u03 0

Ben Hermans boven in de Tour of Utah. Nadat de 33-jarige Limburger (Israel Cycling Academy) de voorbije week twee ritzeges pakte, waaronder de koninginnenrit, bleef hij ook overeind op de slotklim buiten categorie. Hermans startte de laatste rit met een bonus van 46 seconden op de Canadees James Piccoli en hield op de Empire Pass knap staande. Attent mee voorin met de koplopers, nooit in de problemen. De ritzege moest hij aan de Amerikaan Joe Dombrowski laten, maar Piccoli kon hem nooit echt bedreigen. Eens over de top, had onze landgenoot gewonnen spel richting Park City. Zijn vierde top tien-notering van de week. Wie er nog aan twijfelde: Ben Hermans, vorig jaar al tweede in Utah, verdiende meer dan de gele trui en breit een mooi vervolg aan een jaar waarin hij ook al de Ronde van Oostenrijk won.