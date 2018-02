Beloofde vuurwerk Quick.Step blijft uit: "Terpstra was twee dagen nergens" Joeri De Knop

26 februari 2018

09u05 0 Wielrennen Gilbert vijfde in de Omloop, Lampaert twaalfde in Kuurne-Brussel-Kuurne. "Pleisters op een houten been", noemde Wilfried Peeters het. Neen, dit volstond niet voor grootmacht Quick.Step Floors. Vooral Terpstra ving (ijskoude) tegenwind. "Niki was twee dagen nergens."

"Als we winnen is het normaal. Winnen we niet, dan mogen we uitleggen waarom we precies verloren hebben." Peeters weet onderhand wel hoe het werkt na zo'n Vlaams openingsweekend. Ook teammanager Patrick Lefevere is zich daarvan bewust. Maar verkoos deze keer toch maar de stilte. "Sorry, jongens. Ik ga even niet reageren. Anders ga ik misschien domme dingen zeggen." Teleurstelling overheerste, exact veertig jaar nadat hij zelf aan het feest was in Kuurne-Brussel-Kuurne. Begrijpelijk, als je puur afrekent op resultaat. Twee keer niks: daar doet Lefevere het niet voor. Hij is een winnaar.

