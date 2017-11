Beloftevolle wielrenner (20) uit West-Vlaanderen plots overleden Redactie

16u00 454 Foto GDR / VDB Bjarne Vanacker. Wielrennen Bjarne Vanacker, een beloftevolle wielrenner uit Torhout, is afgelopen nacht plots overleden. Bjarne reed voor EFC-L&R-Vulsteke. Hij is amper 20 jaar geworden.

Vanacker werd deze morgen levenloos aangetroffen in zijn eigen bed. Naar de doodsoorzaak is het voorlopig gissen. Ploegmanager Michel Pollentier verklaarde aan onze redactie dat er bij fysieke testen nooit problemen waren voor de jonge renner. Hij is ook nooit onwel geworden tijdens wedstrijden.

15de in Ronde van Lombardije voor beloften

Vanacker gold als een opkomend talent. De Torhoutenaar tekende als eerstejaarsbelofte een contract bij EFC-ETIXX en won daarna meteen een plaatselijke wedstrijd in Pittem. Eén jaar later toonde hij zijn sterke klimmersbenen in de Ronde van Lombardije voor beloften. Vanacker eindigde op een knappe 15de plaats en zou ook in het provinciaal weg- en tijdritkampioenschap van West-Vlaanderen naar een zilveren medaille fietsen.