Belgische WK-selecties normaal al vóór Tour bekend JDK

13 mei 2020

06u36 0 Wielrennen Bondscoach Rik Verbrugghe heeft de selectietiming voor het WK in zijn hoofd zitten. Nog voor de start van de Tour wil hij de namen bekendmaken.

“Áls Covid-19 bedwongen wordt, de nieuwe, herschikte UCI-kalender in de praktijk kan worden omgezet en de wereldtitelstrijd zijn Zwitserse locatie (Aigle/Martigny, red.) en datum (20-27 september) behoudt, had ik de renners graag al vóór de Tour duidelijkheid geschonken. Voor het samenstellen van de wegkern kan ik eventueel nog wachten tot in de eerste week van de Ronde van Frankrijk. Maar de tijdrijders moeten kunnen toewerken naar dat ene, specifieke doel”, zegt hij. Voor de wegrit op 27 september mag Verbrugghe acht renners selecteren. Voor de individuele tijdrit op 20 of 23 september worden er dat twee of... drie. “Wat als het EK (eind augustus, vlak voor de Tour, red.) definitief wordt geannuleerd?”, vraagt hij zich af. “Behoudt Evenepoel dan gewoon zijn titel, wat ons land automatisch recht geeft op dat derde ticket? Daar heb ik voorlopig nog geen helder zicht op.”

Concreet zou het dus perfect moeten kunnen dat de selecties er liggen uiterlijk op 28 augustus, daags voor de ‘Grand Départ’ van de Tour in Nice. Sportieve referenties zal Verbrugghe op dat moment niet of nauwelijks hebben. “Of het moet zijn dat de ingekorte versies van de Ronde van Polen en/of de Dauphiné nog steeds een chronorace bevatten. Ik weet natuurlijk wat ik aan mijn renners heb. Ken hun verleden, hun mogelijkheden en kansen in de discipline. En aan de hand van hun vermogensdata zal ik hen op het moment zelf conditioneel perfect kunnen inschatten. Naast Evenepoel zijn in principe Wout van Aert en Victor Campenaerts de twee grote kandidaten. Maar er zijn ook Yves Lampaert, Thomas De Gendt, Dylan Teuns en co.”

Tokio

De WK-uitslag wordt hoe dan ook geen maatstaf voor de selectie voor de olympische tijdrit in Tokio. “Aan het WK kunnen hooguit drie Belgen deelnemen. Terwijl ik iedereen evenveel kans wil bieden op dat tweede ticket voor de Spelen (naast Evenepoel, red.)”, aldus Verbrugghe.

Lees ook:

Sommige teams bidden om te overleven, andere praten nu al over versterking: “Wielrennen aan twee snelheden”

Greg Van Avermaet ziet hoofdsponsor CCC afhaken