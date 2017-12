Belgische wielerploegleiders vervolgd voor aandeel in groot fraudedossier SRB

06u52 2 Photo News Demol met Matthias Brandle in de Driedaagse De Panne-Koksijde in maart van dit jaar.

Het gerecht vervolgt wielerploegleiders Dirk Demol (Trek-Segafredo) en Laurenzo Lapage (Orica-Scott) voor fiscale fraude. De twee worden genoemd in een groot fraudedossier van het parket van West-Vlaanderen, dat in totaal 18 mensen onderzoekt wegens witwassen en schriftvervalsing. Het gaat om een miljoenenfraudezaak met Luxemburgse en Cypriotische postbusvennootschappen. Dankzij de constructie betaalde Demol nog geen 2% belastingen op zijn inkomsten van 2009 tot 2013. Via een Luxemburgse postbusvennootschap keerde hij dividenden uit aan Cyprus. Die waren daar belastingvrij.

Demol geeft geen commentaar. Bij Lapage reageert advocaat Michel Maus dat er mogelijk een minnelijke schikking getroffen wordt. "We praten erover met de fiscus en het gerecht", klinkt het in 'De Tijd'.