Belgische wielerbond wil BK wielrennen twee dagen na de Tour laten doorgaan, op dinsdag 22 september

15 mei 2020

10u15 4 Wielrennen De Belgische wielerbond wil het BK in Anzegem laten doorgaan op dinsdag 22 september, twee dagen na de Tour de France. Er wordt nog gewacht op goedkeuring van de Nationale Veiligheidsraad en de UCI. De organisatoren uitten vandaag in deze krant wel hun bezorgdheid. “Een BK zonder publiek? Het is een verantwoordelijkheid die ik niet wil nemen.”

“In overleg met de organiserende gemeentes, steden en organisatiecomités, heeft Belgian Cycling een voorstel klaar met betrekking tot de organisatie van de uitgestelde Belgische kampioenschappen”, aldus de wielerbond. Die wil het BK wielrennen voor elite dames en heren laten doorgaan op dinsdag 22 september, twee dagen na de slotrit van de Ronde van Frankrijk.

In de hertekende kalender staat de Tour in september op het programma, oktober zit dan weer propvol met klassiekers. Veel ruimte blijft er dus niet meer over voor het BK. Ergens tussenin dan maar, in de vaste overtuiging dat het WK niet kan plaatsvinden van 20 tot en met 27 september in Aigle/Martigny. Dan kom je automatisch uit bij de datum van de inmiddels geannuleerde Textielprijs in Vichte, deelgemeente van... Anzegem: dinsdag 22 september. Die datum is nu ook bevestigd door de Belgische wielerbond.

Een BK midden in de week dus. Geen sinecure, zo vertelden de organisatoren vandaag in deze krant. “We hadden ons na het BK tijdrijden 2018 voorgenomen midweeks nooit nog een koers van dat niveau op gesloten circuit te organiseren”, zegt Anzegems burgemeester en organisator Gino Devogelaere. “Wegens té veel miserie. Winkels en (groot)warenhuizen zijn slecht of helemaal niet bereikbaar en klagen. Van de twee gewestwegen in de buurt (N36/N382) mogen we er bovendien maar één gebruiken. Anders kan het drukke verkeer niet deftig worden verwerkt. Logisch dus dat de gemeente zich schrap zet.”

Devogelaere drukte in deze krant nog zijn zorgen uit over een BK zonder publiek. “Het is een verantwoordelijkheid die ik niet wil nemen. Ik kan de mensen hier die dag niet van de straat houden. Niks ligt vast, met andere woorden. En als het de komende tijd nog wat tegenvalt met Covid-19, is het definitief boeken dicht, vrees ik.” Hij denkt ook aan het financiële plaatje. “Onze sponsoring wordt een probleem. We hebben ook al kosten gemaakt. Zeven hectare grond afgehuurd bij landbouwers, bijvoorbeeld. Voor parkingruimte. Die mensen moeten gecompenseerd worden.”

Het BK-programma op dit moment:

BK Tijdrijden Jeugd : zondag 30 augustus – Borlo

BK MTB alle categorieën : zaterdag 5 en zondag 6 september – Houffalize

BK Weg Junioren (Dames en Heren) : zaterdag 5 september – Middelkerke

BK Weg Elites (Dames en Heren) : dinsdag 22 september – Anzegem.

Aangaande de onderstaande kampioenschappen, wordt er momenteel verder gewerkt om tot een nieuwe datum te komen:

BK Tijdrijden Dames U23, Dames Elite, Heren Elite z/c en Heren Elite m/c – Koksijde

BK Weg Nieuwelingen (Dames en Heren) – Velzeke (Zottegem)

BK Weg Aspiranten (Dames en Heren) – Liedekerke

BK Weg Heren U23 en Heren Elites z/c – Lokeren

BK BMX (alle categorieën) – Pulderbos (Zandhoven).

