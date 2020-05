Belgische Wielerbond wacht geduldig af na opschorting sportwedstrijden tot en met 31 juli: “Alles hangt af van evolutie van het virus”



Bron: Belga 0 Wielrennen Premier Sophie Wilmès (MR) liet woensdag na afloop van de Nationale Veiligheidsraad weten dat alle sportcompetities tot en met 31 juli worden opgeschort. Hoe het daarna verder moet met het wielrennen wordt later bepaald.

Er is voorlopig nog geen duidelijkheid of in augustus opnieuw kan worden gekoerst op de Belgische wegen. Jos Smets, directeur van Belgian Cycling, heeft begrip voor die beslissing. “Alles hangt af van de evolutie van het virus. Er wordt nu een nieuwe fase van het maatschappelijk leven herstart en dan wil men bekijken welke impact dat heeft op de cijfers. Daar heb ik alle begrip voor”, zegt Smets aan Belga.

In augustus staan onder meer het BK tijdrijden (op 20/8 in Koksijde) en het BK op de weg (op 23/8 in Anzegem) geprogrammeerd. Volgens Smets rest er nog tijd om een beslissing te nemen over die wedstrijden. “Wat we zeker weten is dat er tot 31 juli niet wordt gekoerst. Wat de BK’s betreft, hebben we nog wel een paar weken. Dat lukt wel. Volgende week staat overigens een overleg gepland met de organisatie en de bondsvoorzitter. Het is afwachten of er naar een alternatieve datum moet worden uitgekeken.”

