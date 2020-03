Belgische wielerbond: “Te vroeg om over verplaatsen van voorjaarswedstrijden te spreken”



13 maart 2020

Het is voorlopig onduidelijk of de afgelaste Vlaamse voorjaarskoersen later in het seizoen worden ingehaald. "Over het eventueel verplaatsen van wedstrijden op de kalender kan nog geen commentaar gegeven worden. Niemand weet hoelang deze periode zal duren en welke wedstrijden verder nog wereldwijd afgezegd zullen worden", luidt het bij de wielerbond.

Vanwege het coronavirus besliste de federale overheid gisteren dat tot 3 april geen sportevenementen kunnen plaatsvinden. Daardoor vallen onder meer Nokere Koerse (18 maart), Bredene Koksijde Classic (20 maart), Driedaagse Brugge - De Panne (25 maart), E3 BinckBank Classic (27 maart), Gent-Wevelgem (29 maart) en Dwars door Vlaanderen (1 april) in het water. Of de Ronde van Vlaanderen (5 april) kan doorgaan, is nog onduidelijk.

Belgian Cycling laat weten dat de werking van de nationale ploegen (testen, groepstrainingen, wedstrijden) in alle disciplines en alle categorieën eveneens ‘on hold’ wordt gezet. Begin volgende week wordt beslist hoe het verder moet met de geplande stages en wedstrijden die plaatsvinden vanaf de start van de paasvakantie.

“De wielerfederaties zijn zich ervan bewust dat 3 april mogelijk geen einddatum wordt. Net daarom wordt in nauw contact gebleven met de bevoegde federale instanties, onder meer met het oogmerk klaar te zijn voor een mogelijke verlenging van deze periode”, stelt de bond. “Voor alle renners, ploegen, clubs en organisatoren is dit een vreemde en moeilijke periode, met implicaties op onder meer vormbehoud, programma en economische belangen. Toch zijn we ervan overtuigd dat deze hindernissen gezamenlijk overwonnen kunnen worden, terwijl wij onze bescheiden bijdrage leveren in de strijd tegen het coronavirus.”