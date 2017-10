Belgische vrouwenploeg verdwijnt na afhaken sponsor 12u58 0 twitter Lensworld-Kuota Wielrennen Lensworld-Kuota maakt volgend seizoen geen deel meer uit van het peloton. Dat maakt het team bekend via een persbericht na het afhaken van de hoofdsponsor. "Dit is een zeer spijtige zaak", aldus manager Heidi Van De Vijver.

"Recentelijk werd onze hoofdsponsor Lensworld overgenomen door Lensonline", laat Van De Vijver optekenen in een persbericht. "Maar deze laatste heeft laten weten de sponsoring van onze vrouwenploeg niet te willen voortzetten. Zonder Lensworld als hoofdsponsor lukt het niet om op een professionele manier verder te werken. Ook al is er nog goede hoop voor een oplossing, de tijd is te kort en het voornaamste obstakel om een nieuwe hoofdsponsor te vinden. Ik kan de rensters niet vragen om te wachten tot het allerlaatste moment. Dit is zeer spijtig, want voor 2018 hadden wij een zeer mooie en sterke ploeg."



"België is groots in het organiseren van wedstrijden en er zijn ook zeer veel mannen en vrouwenploegen op diverse niveaus, maar in dit kleine land is het niet gemakkelijk om op zeer korte tijd een hoofdsponsor te vinden", gaat ze verder. "We zijn dit jaar met het kleinste budget als beste Belgische ploeg geëindigd en wij konden meestrijden op het allerhoogste niveau. Na al die jaren zijn we een zeer gewaardeerd team geworden. We bedanken onze sponsors en we wensen alle rensters alle geluk toe om een ploeg te vinden voor 2018."



Bij Lensworld fietsten het voorbije seizoen 11 vrouwen, onder meer Kaat Hannes (Belgisch kampioen van 2016), Maaike Polspoel en Alice Maria Arzuffi die sinds 1 september aan de slag is bij Steylaerts-BetFirst in het veld.



België telt nu nog drie UCI-ploegen: Lotto Soudal Ladies, Experza-Footlogix (de opvolger van Sport Vlaanderen-Guill D'or) en Lares-Waowdeals, dat volgend jaar onder een nieuwe vlag fietst nu Waowdeals de hoofdsponsor wordt van het team van Marianne Vos.

