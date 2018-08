Belgische vrouwen zetten zesde tijd neer en maken nog kans op brons in ploegenachtervolging DMM

02 augustus 2018

Op het EK baanwielrennen in het Glasgow hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de eerste ronde in de ploegenachtervolging. Ze zetten in de kwalificaties de zesde tijd neer op tien deelnemende landen. Ze maken nog kans op brons. Lotte Kopecky, Gilke Croket, Shari Bossuyt en Annelies Dom kwamen als vierde in actie en klokten 4:31.147 (gem. 53,107 km/u).

Groot-Brittannië tekende met 4:19:330 voor de beste tijd, gevolgd door kwartetten uit Italië (4:21.928), Duitsland (4:25.187), Frankrijk (4:27.310) en Polen (4:27.786). "Op het einde verliep alles heel goed. Onze chrono van 4:31.147 is voor ons helemaal niet slecht gezien deze nieuwe samenstelling. Bossuyt draaide als 17-jarige heel knap mee", aldus Kopecky.

In de eerste ronde morgen (vanaf 15u10) staat België tegenover Rusland (zevende in 4:31.382). Oekraïne stootte met de achtste tijd (4:32.314) door, Wit-Rusland (4:34.097) en Ierland (4:57.325) vielen af. De Britten staan morgen tegenover de Fransen, de Italianen tegenover de Duitsers. De laureaten van die twee duels strijden in een onderling duel om goud en zilver. De twee verliezers maken net als de vier andere landen (waarbij België) die doorstootten nog kans op brons. De snelste twee niet-finalisten werken een duel af om de derde podiumplek.