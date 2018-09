Belgische vrouwen ondergaan de koers: “Nooit een topgevoel” Bart Audoore in Oostenrijk

29 september 2018

18u17 0 Wielrennen Geen stuntwerk van de Belgische vrouwen. In een loodzwaar WK was het aanklampen en ondergaan. Sofie De Vuyst (31) was de beste landgenote op de 28ste plaats. “Wij zijn geen wereldtop.”

28ste op meer dan 8 minuten van Anna Van der Brengen. Neen, De Vuyst werd niet meteen vrolijk van haar resultaat, maar wie haar prestatie even in perspectief zette, kon die toch appreciëren. In juni vorig jaar kwam de Oost-Vlaamse heel zwaar ten val op training: ze liep een neus- en kaakbeenbreuk op en meerdere wervelbreuken. Het duurde meer dan een half jaar voor ze weer kon koersen. In die optiek was deelnemen aan het WK al een overwinning op zich. “Dat probeer ik nu te onthouden”, zei ze vanmiddag in Innsbruck. “Begin dit jaar had ik nooit gedacht dat ik hier zou staan.”

Good team effort but this course was to hard for our Women Elite. @SofieDeVuyst first 🇧🇪 at 28th place 👏 #InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/prRkGtbxN8 Belgian Cycling Team(@ BELCyclingTeam) link

Maar sporters willen niet alleen deelnemen, ze willen ook presteren. En dat viel dus tegen. “Zonder superdag kan ik de toppers niet volgen”, zei De Vuyst. “En ik had géén superdag. Het was van in het begin een heel zware koers. Op de eerste klim zakte ik er al een beetje door, daarna voelde ik me bij elke passage op de klim wel beter worden, maar ik had nooit een topgevoel. Uiteindelijk was het zo lang mogelijk aanklampen en de schade beperken.”

“Waar ik wel blij om ben is dat ik vandaag de hele dag ben blijven vechten. Ik heb er het maximale uitgehaald. Ik denk dat we allemaal ons uiterste best gedaan hebben. Ik ben daar eerlijk in: wij zijn met een stuk of vier in België die een beetje kunnen klimmen, maar we zijn geen wereldtop, we zijn subtop. Nederland heeft meer talent. Hoe komt dat? België heeft nu een enorm getalenteerde lichting bij de junioren jongens. Wie weet is dat binnen tien jaar ook zo bij de vrouwen. Ik hoop het alvast.”

Total exhaustion. @SofieDeVuyst (28), Van De Velde (40), @vds_kelly (42), @githamichielsbe (50) #innsbrucktirol2018 pic.twitter.com/5E51cNmivo Belgian Cycling Team(@ BELCyclingTeam) link

Julie Van De Velde: “Helemaal kapot”

“Het was héél lastig”, zei Julie Van De Velde (25). “Ik ben helemaal kapot. Op de eerste klim heb ik me al geforceerd om mee te gaan, maar dat was niet goed: ik viel compleet stil. Ik ben kunnen terugkeren, maar moest daarna weer lossen, en zo ging het de hele dag door. Ik ben super veel gelost en ben elke keer kunnen terugkeren.”

Van De Velde eindigde uiteindelijk als 40ste en tweede Belgische, in dezelfde groep als De Vuyst. “Ik koers nog maar twee jaar, dit was mijn eerste WK: ik hoop dat ik nog veel progressiemarge heb en dat ik de komende jaren nog een paar stapjes vooruit kan zetten. Alles samen was dit een heel mooie ervaring. Ik ben bijvoorbeeld blij dat mijn laatste beklimming uiteindelijk nog de beste was. Ik heb wel afgezien, amai. De Strade Bianche en La Course by Le Tour de France waren ook een hoog niveau, maar dit WK was precies toch nog iets anders.”