Belgische verrassing: beresterke Lampaert wint tijdrit in Zwitserland, Bernal houdt stand en ruikt eindwinst

GVS

22 juni 2019

17u22

Bron: Eigen berichtgeving 0 Ronde van Zwitserland Belgisch succes in de Ronde van Zwitserland. Yves Lampaert heeft na een prachtprestatie de tweede tijdrit van de rittenkoers naar z’n hand gezet. Onze landgenoot deed met 21:58 onder andere beter dan wereldkampioen tijdrijden Dennis Dennis. Die was op zijn beurt ‘maar’ 18 tellen rapper dan Egan Bernal, die morgen dus de lastige slotetappe als leider aanvat.

Op een overwegend vlak parcours van 19,2 kilometer zette Thomas Scully een eerste richttijd neer. De Nieuw-Zeelander zat een poosje in de hot seat, tot Yves Lampaert met het oog op het Belgische kampioenschap tijdrijden van komende donderdag zijn benen eens dacht te testen. De Deceuninck-Quick.Stepper zorgde met 21:58 voor een knalprestatie ,onder meer Stefan Küng en Patrick Bevin - toch geen doetjes - beten er hun tanden op stuk. Het was wachten op die ene topper: Rohan Dennis.

VelonLive at @tds - @yveslampaert (@deceuninck_qst) - fantastic 3.5km-effort (KM1.5 to 5) en route to new best Stage 8 ITT time (21'58")

Time: 4’04”

Avg Speed: 52.2km/h

Max Speed: 56.0km/h

Avg Power: 430W

Max Power: 740W

Avg Cadence: 102rpm pic.twitter.com/Frq1K6nS2U Velon CC(@ VelonCC) link

De Australiër en tweede in het klassement ging met een heldere opdracht van start: winnen en de kloof van 41 seconden op leider Egan Bernal op z’n minst dichten. Bij het eerste tussenpunt was het echter nogmaals duidelijk wat een topchrono Lampaert liet optekenen: Dennis was halfweg het traject immers dertien seconden trager. Bernal passeerde er even later op ‘maar’ achttien tellen van Dennis - knap.

Het was wachten op de eindtijd van Dennis: 22:17 en dus een pak trager dan Lampaert. Zo boekte de Belg zijn eerste winst in een tijdrit sinds hij in 2017 het Belgisch kampioenschap in de discipline won - liefst 730 dagen geleden. Bernal zette een chrono van 22:35 neer, en behoudt dus zijn leiderstrui én ruikt de eindwinst.