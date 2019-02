Belgische uitblinker Tim Wellens stuurt programma bij en rijdt Strade Bianche en Tirreno-Adriatico: “Klassement in Parijs-Nice onmogelijk” Joeri De Knop

23 februari 2019

13u18 0 Wielrennen Tim Wellens (27) gooit zijn plannen om. De tweevoudige ritwinnaar in de Ruta del Sol past voor Parijs-Nice en opteert voor Tirreno-Adriatico, waar hij zijn kansen op een mooi eindklassement hoger inschat. Ook de Strade Bianche wordt toegevoegd aan zijn programma.

Ruta del Sol, Omloop, Parijs-Nice. Die hattrick, een exacte kopie van 2018, had Wellens in gedachten. Zijn voorliefde voor de ‘Koers naar de Zon’ is bekend. De Monegask in hem voelt er zich thuis. En de renner bouwde er de voorbije vijf jaar een mini-palmaresje op: tiende in 2015, ritwinst en veertiende in 2016, vijfde (op amper 0.16 van Marc Soler) en winnaar van de groene puntentrui in 2018. Slechts één keer bedroog hij zijn grote liefde. In 2017 waagde hij zich aan Tirreno-Adriatico, maar dat werd geen onverdeeld succes. Wellens gaf vroegtijdig op.

Logische keuze dus. En toch. Op de decemberstage van Lotto-Soudal op Mallorca schemerde de twijfel bij Wellens al door. Moment waarop het parcours van Tirreno-Adriatico bekend was. Dat van Parijs-Nice nog niet. “Voor 95% wordt het Parijs-Nice. Maar ik wacht toch graag nog even af”, klonk het. Dat ze de 77ste editie van hun wedstrijd iets lichter zouden maken, stelde Amaury Sport Organisation (ASO) Wellens gerust. Niets bleek minder waar, toen het rittenschema begin januari werd ontsluierd. Scherprechter in de koninginnenrit op de voorlaatste dag: de Col de Turini. Wellens slikte.

Geen onbekende namelijk, voor het ‘kind van de streek’. De Turini ligt op Wellens’ trainingsroute. 1.607 meter hoog. Een smal bergpad vol haarspeldbochten, 14,9 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,3%. “Tim is de klim nog een paar keer extra gaan verkennen”, zegt Marc Sergeant, sportief manager van Lotto-Soudal. “Zijn conclusie was telkens: ‘dit wordt te zwaar voor mij’. ‘Sorry Marc, maar daar zal ik de beste klimmers wellicht niet kunnen volgen. Hoe graag ik mijn prestatie van vorig jaar ook zou willen herhalen en hoezeer ik ook droom van een mooi klassement: het lijkt me onmogelijk’.3

Sergeant liet Wellens nog een paar dagen bedenktijd. Waarop in gezamenlijk overleg de knoop werd doorgehakt. “We trekken mét Tim en Tiesj (Benoot) als klassementspionnen naar Tirreno-Adriatico. En spelen spurter Caleb Ewan en aanvaller Thomas De Gendt uit als potentiële rittenkapers in Parijs-Nice. Wellens neemt er in de aanloop naar de Tirreno dan ook de Strade Bianche bij. Een bewuste, weloverwogen keuze. Bedoeling is om in beide rittenkoersen zo goed mogelijk te scoren. Tim is in elk geval zeer gemotiveerd. Al heb ik hem ook verwittigd dat hij de tegenstand in Tirreno-Adriatico vooral niet moet onderschatten. Op die pittige aankomstklimmetjes zal hij punchers tegenkomen à la Peter Sagan en Greg Van Avermaet. (lacht) Zijn reactie was even ferm als duidelijk. ‘Ik kan dat ook, hoor’.”