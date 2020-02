Belgische speerpunten in buitenlandse ploegen: met welke helpers trekken zij naar de klassiekers? MXG/SVBM

28 februari 2020

11u50 0 Wielrennen Lotto Soudal en Deceuninck-Quick.Step zijn de twee Belgische blokken in het Vlaamse voorjaar. De Belgische kopmannen zitten vooral verdeeld over buitenlandse ploegen. Wie krijgen zij in steun tijdens de klassiekers? Een overzicht.

Bahrain-McLaren - Dylan Teuns

Teuns etaleerde z’n goede vorm de voorbije dagen en weken. In de Ronde van Valencia en vooral in de Ruta del Sol toonde Teuns z’n uitstekende vorm. In de vijf etappes in de Ruta viel hij nooit buiten de top-6 en won hij zelfs de tijdrit. Teuns zal zich de komende weken kunnen omringen met de Italiaanse springveer Sonny Colbrelli. Die aast op een goed voorjaar na tegenvallende resultaten vorig seizoen. Daarnaast heeft de ploeg ook nog vrijbuiters Matej Mohoric en Ivan Garcia Cortina in de rangen. Stevige renners mét een goed eindschot die op elk parcours uit de voeten kunnen. Plak daarbij nog ervaren rot Heinrich Haussler en je hebt een stevig blok dat in elke finale een rol kan spelen.

AG2R-La Mondiale - Oliver Naesen

Naesen kende een uitstekend voorjaar in 2019. Hij werd tiende in de Omloop, tweede in Milaan-San Remo, achtste in de E3, derde in Gent-Wevelgem en zevende in de Ronde van Vlaanderen. Enkel een grote overwinning ontbrak. Dit jaar ging Naesen opwarmen in de Spaanse zon met de Ronde van Valencia en de Ruta del Sol. Voor het voorjaar kan hij rekenen op z’n broer Lawrence, die de rangen van de Franse formatie komt versterken. Daarnaast zijn er nog altijd Stijn Vandenbergh, Alexis Gougeard en Silvan Dillier die Naesen zo lang mogelijk moeten bijstaan. En het is ook uitkijken tot wat nieuwkomer Andrea Vendrame in staat is.

Team Sunweb - Tiesj Benoot

Tiesj Benoot verliet in de winter het nest van Lotto Soudal en gaat nu z’n geluk beproeven bij Team Sunweb. Benoot komt er terecht in een hypermoderne ploeg. De Gentenaar stoomde zich de afgelopen weken klaar op de Teide in Tenerife. Bij Sunweb zal Benoot het kopmanschap in de klassiekers delen met Michael Matthews. ‘Bling’ werd vorig seizoen zesde in de Ronde van Vlaanderen en eindigde het seizoen sterk met een overwinning in de GP Québec. Benoot wordt daarnaast nog bijgestaan door de hardrijders Nico Denz en Jasha Sütterlin. Ook is het uitkijken hoe ver jonge renners als Marc Hirschi , Nils Eekhoff en Soren Kragh Andersen kunnen komen.

CCC - Greg Van Avermaet

Van Avermaet moest het in de finales van de klassiekers vorig seizoen te vaak alleen zien te rooien. Dit jaar werden de gelederen van CCC stevig versterkt. Voor het klassieke werk springt vooral vicewereldkampioen Matteo Trentin in het oog. De Italiaan moet samen met Van Avermaet voor oorlog zorgen in de finale. Daarnaast zal Van Avermaet beroep kunnen doen op de Belgen Nathan Van Hooydonck en Guillaume Van Keirsbulck. Ook de Poolse hardrijder Lukasz Wisniowski (2e in de Omloop van 2018) moet voor CCC heel wat kunnen betekenen.

Jumbo-Visma - Wout van Aert

Een van de grootste vraagtekens van het voorjaar. In welke vorm gaat Wout van Aert de klassiekers rijden? Hij doet er op stage alvast alles aan om in vorm te raken. Tijdens de laatste crossen van het veldritseizoen was al te zien dat de vormcurve van Van Aert de hoogte in ging. Hij zal in de klassiekers vooral bijgestaan worden door Mike Teunissen. Daarnaast moeten ook de Nederlanders Pascal Eenkhoorn en Taco van der Hoorn bewijzen dat ze van nut kunnen zijn voor Van Aert. Van de Noor Amund Grondahl Jansen weten we al dat hij een stevig stukje kan hardrijden. Maarten Wynants moet als wegkapitein de jonge mannen door het voorjaar loodsen.

Trek-Segafredo - Jasper Stuyven

Bij Trek-Segafredo mogen ze dit jaar trots de regenboogtrui tonen. Mads Pedersen wordt zo de eerste luitenant van Jasper Stuyven in de klassiekers. Ook Edward Theuns en Alex Kirsch vormen belangrijke pionnen in de klassieke ploeg van Trek-Segafredo. En wat kan Quinn Simmons in zijn eerste jaar bij de profs? Amper 18 is-ie, maar vorig jaar werd hij in Yorkshire op imposante wijze wereldkampioen bij de junioren. Als we de berichten mogen geloven, reed de Amerikaan snoeihard op de eerste trainingskampen.

EF Education First - Sep Vanmarcke

Misschien in de breedte wel de sterkste formatie van allemaal. Alberto Bettiol kan je na zijn zege in de Ronde vorig seizoen geen helper meer noemen. De ploeg van Jonathan Vaughters versterkte zich in het tussenseizoen met Jens Keukeleire en Magnus Cort, twee renners die meer dan een stukje met de fiets kunnen rijden. Sebastian Langeveld is momenteel herstellende van een gebroken sleutelbeen in de Ster van Bessèges, maar is in principe altijd een zekerheid voor het kasseienwerk.

Movistar - Jürgen Roelandts

Jürgen Roelandts zal het bij Movistar hoofdzakelijk alleen moeten redden. Imanol Erviti reed in 2016 top tien in zowel de Ronde als Roubaix na een lange vlucht, maar wat mogen we van hem nog verwachten op zijn 36e? Nelson Oliveira zou normaal het langst bij Roelandts moeten kunnen blijven. Indien Alejandro Valverde trek heeft in Dwars door Vlaanderen, is hij ook meteen kopman bij de Spaanse ploeg.