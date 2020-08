Belgische selectie over beslissing om bondscoach Verbrugghe naar huis te sturen: “Heel zuur voor Rik. En voor ons” JDK/XC

25 augustus 2020

09u57 8 Wielrennen Rik Verbrugghe werd gisteren door zijn bazen bij de Belgische wielerbond van het EK in Plouay naar huis gestuurd. De bondscoach overtrad de maatregelen door het verlaten van de ‘bubbel’. Wat vindt de Belgische selectie van die beslissing?



Geen Rik Verbrugghe meer op het EK wielrennen in Plouay. De bondscoach werd naar huis gestuurd, nadat hij zondagavond op eigen initiatief ging eten in een restaurant in de buurt van het hotel waar de Belgische ploeg verblijft. De wielerbond verweet Verbrugghe ondoordacht optreden.

“Dit is heel spijtig”, klonk het bij Greg Van Avermaet. “Rik heeft veel tijd in de voorbereiding gestoken en maakte ook de selectie. Dan verwacht je toch dat de bondscoach aanwezig is tijdens het EK. Maar goed, de beslissing is nu genomen. Heel zuur voor ons, en voor Rik.”

“We gaan ermee moeten leven”, vervolgde Van Avermaet. “Het is zoals het is. En uiteindelijk moeten we het ook niet opblazen. Hij zal vanop afstand nog aanwijzingen kunnen geven. We weten hoe we de koers moeten rijden en gaan er het beste van maken.”



Broché: “Rik heeft een fout gemaakt”

Frederik Broché, technisch directeur van Belgian Cycling, gaf een woordje uitleg over de beslissing om de bondscoach naar huis te sturen. “Overal zijn de richtlijnen heel streng. Wij moeten mee in dat verhaal. Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid. En Rik heeft gewoon een fout gemaakt. Dat hij de beslissing hallucinant vindt? Ik begrijp zijn reactie. Maar het is zeker niet zo dat hij op non-actief staat. Hij kan tijdens dit EK zelfs nog telefonisch contact hebben met de renners.”



Stuyven: “Begrijp de beslissing”

Ook Jasper Stuyven stond de pers te woord. “Dat Verbrugghe naar huis moet, is niet leuk. Een jammerlijke zaak. Maar ik begrijp de beslissing. Het is zeker niet aan mij om zoiets te betwisten”, aldus de Belg van Trek-Segafredo. “Elke ploeg heeft zijn eigen protocol. Iedereen moet zich aan de regels houden.”

Naast Van Aermaet en Stuyven staan ook Victor Campenaerts, Xandro Meurisse, Oliver Naesen, Jasper Philipsen, Sep Vanmarcke en Otto Vergaerde morgen aan de start van de wegrit. Aimé De Gendt, Stan Dewulf, Edward Theuns en Loïc Vliegen zijn de reserven.



