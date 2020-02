Belgische SD Worx wordt hoofdsponsor van ploeg Jolien D'hoore: “Liever nummer 1 bij de vrouwen dan een meeloper bij de mannen” SSL

13 februari 2020

07u24 0 Voetbal De Belgische HR-dienstverlener SD Worx stapt in het vrouwenwielrennen. In 2020 nog als co-sponsor van Boels-Dolmans - de nummer 1 van de wereld - en van 2021 tot en met 2024 als hoofdsponsor. “Liever nummer 1 bij de vrouwen dan een meeloper bij de mannen", zegt CEO Kobe Verdonck van SD Worx.

De intrede van een Belgisch bedrijf in de top van het vrouwenwielrennen is hoogst opmerkelijk, gezien het feit dat ons land - op Jolien D'hoore na - geen toprensters telt. Maar bij SD Worx zien ze de sport vooral groeien en vinden ze dit het ideale moment om op die kar te springen. "Het vrouwenwielrennen is, net als ons bedrijf, in volle internationale expansie", zegt CEO Kobe Verdonck (48).

Eén team, minder ego's

2020 is sowieso een sleuteljaar in het vrouwenwielrennen. De Internationale Wielerunie UCI start vanaf dit seizoen met een WorldTour voor vrouwen, met strengere regels voor teams. Zo moet een renster in een WorldTour-team minimum 15.000 euro verdienen - een enquête van renstersvakbond Cyclists' Alliance maakte vorig jaar nog duidelijk dat bijna de helft van de wielrensters met minder dan 5.000 euro per jaar moet rondkomen. Tegen 2023 moet het minimumloon trouwens 30.000 euro zijn. De UCI eist bovendien van wedstrijden in de WorldTour dat de tv minimaal 45 minuten van de koers uitzendt. "De visibiliteit stijgt, en de kosten ook. De koersen komen nog geen uren en uren op tv zoals in het mannenwielrennen, maar dat is voor ons niet de belangrijkste reden om in het vrouwenpeloton actief te worden. We delen als bedrijf nogal wat waarden met het team. Zij zijn ambitieus en willen de nummer 1 van de wereld blijven, SD Worx is al nummer 1 in Europa en wil dat ook wereldwijd worden. Bovendien zijn ze één team, ondanks alle kampioenen die ze hebben. Dat zijn wij ook: één team. Bij het mannenwielrennen zien we toch vaker dat de kampioenen wat grotere ego's hebben", zegt Verdonck.

Goedkoper

Hoeveel SD Worx in het team pompt, houdt de CEO liever voor zich. Want ook dat is een feit: het vrouwenwielrennen is nog altijd een pak goedkoper dan een mannenteam sponsoren - Team Ineos spant de kroon met 40 miljoen euro per jaar. Het huidige Boels-Dolmans had een jaarbudget van ongeveer 2 miljoen euro, waarmee het team met ex-wereldkampioenen als de Nederlandse Anna van der Breggen en de Deense Amalie Dideriksen en de Belgische toprenster Jolien D'hoore vier jaar op rij nummer één van de wereld bleef. Dit seizoen maakt het team echter geen deel uit van de nieuwe WorldTour: er was onvoldoende financiële zekerheid op het moment dat de UCI over de licenties voor 2020 besliste. Die zekerheid is er nu wel. Verdonck: "De financiële inspanning die we doen, is inderdaad lager dan wat een sponsor voor een mannenteam betaalt. Maar voor een bedrijf als het onze zou het moeilijk verdedigbaar zijn om miljoenenlonen te betalen. Nu hebben we kampioenen die hard werken, maar dan wel voor een loon dat vergelijkbaar is met wat een gemiddelde werknemer bij ons verdient. En ook niet onbelangrijk: we zijn liever nummer één bij de vrouwen dan een meeloper bij de mannen." (SSL)