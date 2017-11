Belgische ploegleiders over beschuldigingen van motortje bij Cancellara: "Dat Amerikaantje zonder palmares had beter gezwegen" Xander Crokaert en Glenn Van Snick

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Cancellara rijdt op de Muur weg van Boonen tijdens de Ronde van Vlaanderen in 2010. Wielrennen Fabian Cancellara wordt opnieuw beschuldigd van mechanische doping. Zo zou de Zwitserse wielerkampioen meerdere wedstrijden naar zijn hand hebben gezet, dankzij een motortje in de fiets. Hoe denken de Belgische ploegleiders daarover? Wij vroegen Wilfried Peeters en Hilaire Van der Schueren om een reactie.

“Het is niet de eerste keer dat Cancellara van motorgebruik beticht wordt. In die bewuste Ronde van Vlaanderen van 2010 -waar hij zogezegd op een knopje had geduwd -was ik enkel met Tom (Boonen, red.) bezig. Ik had nooit gedacht dat Cancellara op de Muur zou wegrijden, maar toch gebeurde het. Dat is het teken dat hij beter was”, aldus Wilfried Peeters, ploegleider van Quick-Step Floors. “Tom was die dag nochtans niet slecht, want hij verloor nadien geen tijd op achtervolgers Gilbert en Leukemans. Integendeel. Of ik mijn twijfels bij Cancellara heb? Ik wil niemand beschuldigen zonder bewijs.”

“Mechanische doping in het profpeloton? Volgens mij niet. Er wordt te veel op gecontroleerd. Mocht iemand het toch gebruiken, dan is die heel dom”, luidt het bij Peeters.

Van der Schueren: "Vijgen na Pasen"

Ook Hilaire Van der Schueren, ploegleider van Wanty-Groupe Gobert, blijft liever voorzichtig. Bovendien is hij niet mals voor Phil Gaimon - de man die de geruchten wereldkundig maakte. "Ik begrijp niet dat dat Amerikaantje zonder palmares nu plots met dat verhaal afkomt. Als je merkt of hoort dat Cancellara met een motortje rijdt, zeg dat dan meteen. Maar pas zoveel jaren later iemand beschuldigen, dat vind ik echt niet kunnen. Dat is vijgen na Pasen, zwijg dan gewoon. Volgens mij is het simpelweg een promotiestunt voor zijn nieuw boek."

Het zou Van der Schueren dan ook verwonderen mocht Cancellara zich aan mechanische doping hebben gewaagd. "Ik sluit niets uit, en mocht het zo zijn is het absoluut niet goed te keuren. Maar een ploeg bestaat uit 40 individuen. Het is toch vreemd dat niemand - ook mensen die er reeds vertrokken zijn - tot nog toe een woord heeft gerept over een eventueel motortje? Cancellara was gewoon een uitzonderlijk begaafd renner. Zelfs toen hij in 2010 op de kasseistrook Mons-en-Pévèle in Parijs-Roubaix wegschoot van Bjorn Leukemans (Van der Schueren had Leukemans toen onder zijn hoede bij Vacansoleil-DCM, red) en zogezegd op een knopje duwde, had ik geen twijfels. Op dat ogenblik denk je daar niet aan."

En ook over de huidige situatie in het profpeloton treedt Van der Schueren zijn collega bij. "Misschien ben ik naïef, maar volgens mij zijn er geen motortjes in koers. Welke ploeg zou zich dat riskeren?"

