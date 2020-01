Belgische paracyclist verbreekt eigen wereldrecord en snelt naar wereldtitel individuele achtervolging DMM

31 januari 2020

09u02 1 Wielrennen Succes voor België op het WK baanwielrennen paracycling. Ewoud Vromant behaalde goud in de individuele ploegenachtervolging. Op de koop toe verbeterde hij ook zijjn eigen wereldrecord.

Vromant is een 35-jarige paracyclist van wie een deel van het rechterbeen is geamputeerd. Vorig jaar kende hij pech op het WK baanwielrennen voor paracycleurs. Toen eindigde hij als vijfde na oponthoud bij de start. Eén jaar later heeft hij nu de puntjes op de i gezet. Vromant mocht in een rechtstreeks duel met de Fransman en titelverdediger Alexandre Leaute uitmaken wie met het goud ging lopen. Vromant was op voorhand favoriet, want in de reeksen zette hij een wereldrecord neer. Een prestatie die hij in de finale nog eens fijntjes zou overdoen. Onze landgenoot legde de 3 kilometer achtervolging af in 3:36,322 en was daarmee nog ruim zes tienden sneller dan in de reeksen.

