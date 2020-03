Belgische manager van vrouwenploeg ontkent dat hij boekje te buiten ging: "Ik genoot al van het leven, maar een pervert ben ik niet” TLB/FHN

02 maart 2020

16u03

Bron: Cyclingnews/Le Monde 0 Wielrennen De Internationale Wielerunie (UCI) heeft een formeel onderzoek opgestart naar mogelijk overschrijdend gedrag bij dameswielerploeg Doltcini-Van Eyck Sport. Eén van de personen waarop het onderzoek zich focust, is volgens de Franse krant Le Monde Marc Bracke. Onze landgenoot is de manager van het Belgische team en hij zou zich schuldig gemaakt hebben aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bracke zelf noemt de auteur van het artikel een riooljournalist, van een klacht tegen hem wegens grensoverschrijdend gedrag heeft hij geen weet.

Volgens Le Monde werd de toen 18-jarige Canadese renster Maggie Coles-Lyster in 2017, toen de ploeg nog Lares-Waowdeals heette, seksueel aangerand door een verzorger van de ploeg. De man in kwestie zou nadien ontslagen zijn. Het onderzoek naar Bracke heeft dan weer te maken met de Amerikaanse Sara Youmans.

Youmans diende half oktober een klacht in. Aan Le Monde vertelde de 24-jarige renster dat ze tijdens haar onderhandelingen met Doltcini-Van Eyck Sport van Bracke de vraag kreeg om “foto’s door te sturen in ondergoed en in beha”. “Wees niet verlegen... Dit is het begin van een vertrouwensrelatie", zou de manager daar nog aan toegevoegd hebben. Een andere renster, die anoniem wenst te blijven, gaf ook bij Le Monde aan dat ze een soortgelijke vraag van Bracke had gekregen, wanneer ze in gesprek was met de ploeg.

Mijn vrienden of familie waren niet in Europa. Als hij bereid was om zich zo te gedragen op het internet, dan was ik bang om mee op trainingskamp te gaan. Daar zou de machtsbalans in zijn richting geheld hebben Sarah Youmans

Onbetaald contract

Er werd Youmans een onbetaald contract aangeboden, maar dat weigerde ze. “Ik wilde niet in een gevaarlijke situatie terechtkomen”, vertelde ze aan Le Monde. “Mijn vrienden of familie waren niet in Europa. Als hij bereid was om zich zo te gedragen op het internet, dan was ik bang om mee op trainingskamp te gaan. Daar zou de machtsbalans in zijn richting geheld hebben.” Bij Cyclingnews voegde ze er nog aan toe dat ze “nog binnen de maand, nadat ze de berichten van Bracke had gekregen, een klacht indiende bij de Ethische Commissie van de UCI.”

“De UCI is door die Ethische Commissie op de hoogte gebracht van de opening van een formele procedure”, bevestigde een vertegenwoordiger van de UCI in een e-mail aan Cyclingnews.

Bracke: “Ik ken haar zelfs niet”

“Mij afschilderen als een pervert gaat te ver”, klinkt het scherp bij de 51-jarige Marc Bracke, wanneer we hem telefonisch spreken. “Ik geef toe dat ik al van het leven genoten heb, maar daarvoor ben ik geen pervert. In Le Monde hebben ze het over een klacht bij de UCI van de Amerikaanse Sara Youmans. Ik weet van niets, ik ken haar zelfs niet. In oktober van vorig jaar vroeg Youmans via mail om een kans te krijgen in ons team. Ik kende haar niet en vroeg foto’s van haar benen. Al achttien jaar zit ik in het vrouwenwielrennen. Aan benen kan ik zien of een renster potentieel heeft. Misschien had ik die foto’s niet mogen vragen. Dat is in deze tijden een blunder. Ik had helemaal geen perverse bedoelingen. Dit is een les. Ik zal zoiets nooit meer vragen.”

Van een klacht tegen een gewezen verzorger van het team – Bracke wees de kerel midden juli 2017 de deur – is de ploegleider uit Anzegem wel op de hoogte. “Een klacht niet tegen mij, niet tegen mijn ploeg, maar tegen een verzorger die na zijn ontslag naar Team Bigla verkaste”, gaat Bracke verder. “Ik lees in Le Monde dat Maggie Coles-Lyster spreekt over vaginale aanraking. Dat is mij niet bekend, maar het kan dat de Canadese dat niet tegen mij heeft gezegd. Misschien zat ze al twee jaar met die feiten. Wat mij kan worden verweten in dat dossier is dat ik de UCI niet op de hoogte bracht van het gedrag van die verzorger. Die man is nog jong. Ik hoopte dat hij zijn lesje geleerd had.”

Het is erg dat mijn naam door het slijk wordt gehaald. Ik zit in zak en as. Soms denk ik dat dit georchestreerd is Marc Bracke

Bracke, die thuis rensters van z’n team laat logeren, benadrukt dat de regels binnen de ploeg bijzonder streng zijn. “Als er in mijn huis rensters verblijven ga ik nooit naar de bovenverdieping”, benadrukt Bracke. “Behalve als ze weg zijn om te kijken of ze opgeruimd hebben. Het is erg dat mijn naam door het slijk wordt gehaald. Ik zit in zak en as. Soms denk ik dat dit georchestreerd is. Omdat mijn ploeg goed aan het seizoen begon en we donderdag tijdens de ploegvoorstelling in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde in aanwezigheid van een tv-station een primeur kunnen lanceren.”

Patrick Van Gansen

Vorig jaar werd ook al een formeel onderzoek opgestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag bij een Belgische dameswielerploeg. Patrick Van Gansen, de manager en ploegleider van het Health Mate Ladies Team, kwam in opspraak nadat meerdere rensters hem beschuldigden van grensoverschrijdend seksueel gedrag. De man pikte dat niet en gaf aan zelf een klacht in te dienen wegens laster. “Ik wil de beschuldigingen formeel ontkennen”, klonk het toen. Een uitspraak over de zaak was er nog niet, maar het onderzoek zou volgens Cyclingnews bijna afgerond zijn. De UCI deed voor het onderzoek een beroep op een extern bureau genaamd Sport Resolutions, gezien de ernst van de klachten en het feit dat die klachten over verschillende jaren lopen én omdat er heel wat personen bij betrokken zijn.